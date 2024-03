Italijanski boj proti mafiji: 'Otroke pri osmih letih učijo streljati in prodajati drogo'

Cilj programa je, da otroci ne bi sledili svoj staršem pri sodelovanju v kriminalnem življenju zloglasnih italijanskih mafij. Zavedajo se, da se vpliv in moč znotraj kriminalnega sveta prenaša iz roda v rod in prek družinske zvestobe.

Ukrep so pozdravili tudi v italijanskem parlamentu, kjer je vodja komisije za boj proti mafiji Chiara Colosimo dejala, da nekatere otroke učijo streljati in prodajati drogo že pri osmih letih. Spet drugi so morali za voljo branjenja družinske časi umoriti celo svoje matere. Kljub temu imajo opravka tudi z otroki, "ki imajo svetlobo v očeh in upajo na drugačno življenje," je opozoril Di Bella.

V okviru programa so že okoli 150 otrokom našli rejniške družine ali jih namestili v skupnostih na skrivnih lokacijah, kjer živijo normalno življenje izven kriminala. Otrokom je v boljše življenje sledilo tudi 30 mater, ki so nato postale tudi zaščitene priče, poroča The Guardian.

Ministrica za družino Eugenia Roccella je izpostavila še, da morajo ključno vlogo odigrati tudi ženske. V sodobni popularni kulturi namreč po njenih besedah velja zmotno prepričanje, da žene mafijcev iz ozadja vlečejo niti in izdajajo ukaze. "To je izmišljotina. V tej kulturi je nemogoče, da bi obstajale emancipirane ženske, saj vse njihove pobude zatrejo in uničijo."