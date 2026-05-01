Tujina

Italijanska obalna straža rešila dvometrskega morskega psa, ki se je ujel med skale

Grottammare, 01. 05. 2026 09.00 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Reševanje morskega psa

Potapljači italijanske obalne straže so posredovali v vodah ob mestu Grottamare na območju Ascolija, potem ko so naključni mimoidoči opazili približno dva metra dolgega modrega morskega psa, ujetega med skalami, ki se je znašel v očitni stiski. Potapljači so ga osvobodili ovir, nato pa prepeljali čez valobran in spustili nazaj na odprto morje.

Nekaj metrov od obale se je najprej pokazala temna plavut, nato se je v vodi v bližini skalnatega grebena nenadoma nekaj pričelo premikati. V Grottammareju blizu San Benedetta del Tronto je včerajšnje jutro 'postreglo' z nenavadnim prizorom, ki je privabil številne opazovalce. Samica morskega modrega morskega psa, dolga približno dva metra, se je preveč približala obali in se ujela med skale valobrana, piše GreenMe.it.

Ljudje, ki so bili tedaj v bližini, so o živali, ki je bila vidno v stiski, takoj obvestili pristaniško upravo. Nemudoma so se odzvali, stekla je intervencija. Na pomoč živali je prihitela 1. Podvodna enota italijanske obalne straže, ki je sledila navodilom operativnega centra Pristaniške uprave, reševalno akcijo je koordinirala operativna enota obalne straže Ancone.

Potapljači so se do živali pripeljali z gumijastim čolnom, ocenili njeno stanje in organizirali reševanje, da bi preprečili nadaljnji stres za žival. Razmere so se zapletle, ko se je morski pes zataknil med umetnima skalnatima grebenoma. Morskega psa so počasi osvobodili in nato prepeljali čez greben. Nato so ga izpustili nazaj v odprto morje, poroča RaiNews.

Posnetek reševanja se je hitro razširil po družbenih omrežjih in v nekaj urah postal viralen. "Najprej panika, nato radovednost: številni opazovalci so se približali obali, da bi posneli reševanje morskega psa, obalna straža pa jih je pozvala, naj ostanejo mirni," včerajšnje dogajanje opisuje portal GreenMe.

Modri morski pes
Modri morski pes
FOTO: Shutterstock

Ta vrsta (Prionace glauca) je človeku sicer popolnoma nenevarna, od letos pa v Sredozemskem morju tudi zaščitena. Njeno vedenje je bilo najverjetneje povezano z iskanjem hrane. Modri morski psi so tako imenovani 'pelagični' plenilci, kar pomeni, da živijo stran od morskega dna in obale. Čeprav so vajeni odprtega morja, pa se lahko obali občasno približajo v lovu na ribe in glavonožce, navaja italijanska obalna straža.

Modri morski pes je ena najpogostejših vrst v Sredozemlju. Ima vitko telo, dolge prsne plavuti in značilen temno moder hrbet. V dolžino lahko zraste več kot tri metre.

Strokovnjaki sicer poudarjajo, da pogostejša opažanja te vrste v zadnjih dneh ob italijanski obali še ne pomenijo nobene 'invazije', njihova prisotnost pa je pozitivna za morski ekosistem. Ogroža ga predvsem lov in postopno upadanje populacije.

