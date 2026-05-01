Italijanska obalna straža rešila dvometrskega morskega psa, ki se je ujel med skale

Nekaj metrov od obale se je najprej pokazala temna plavut, nato se je v vodi v bližini skalnatega grebena nenadoma nekaj pričelo premikati. V Grottammareju blizu San Benedetta del Tronto je včerajšnje jutro 'postreglo' z nenavadnim prizorom, ki je privabil številne opazovalce. Samica morskega modrega morskega psa, dolga približno dva metra, se je preveč približala obali in se ujela med skale valobrana, piše GreenMe.it.

Ljudje, ki so bili tedaj v bližini, so o živali, ki je bila vidno v stiski, takoj obvestili pristaniško upravo. Nemudoma so se odzvali, stekla je intervencija. Na pomoč živali je prihitela 1. Podvodna enota italijanske obalne straže, ki je sledila navodilom operativnega centra Pristaniške uprave, reševalno akcijo je koordinirala operativna enota obalne straže Ancone.

Potapljači so se do živali pripeljali z gumijastim čolnom, ocenili njeno stanje in organizirali reševanje, da bi preprečili nadaljnji stres za žival. Razmere so se zapletle, ko se je morski pes zataknil med umetnima skalnatima grebenoma. Morskega psa so počasi osvobodili in nato prepeljali čez greben. Nato so ga izpustili nazaj v odprto morje, poroča RaiNews.