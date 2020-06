Italijanska obalna straža rešila desetmetrskega kita glavača

Italijanska obalna straža je v petek zjutraj ob Eolskih otokih rešila kita glavača, ki se je zapletel v ribiške mreže.

Na ogromnega sesalca v težavah so jih opozorile štiri biologinje, ki na otoku Filicudi preučujejo želve. Kita so opazile iz čolna dobrih 10 kilometrov od sosednje Saline. Deset metrov dolg samec se je zadrževal na površju, repno plavut pa je imel povsem zapleteno v mrežo.

Stekla je reševalna akcija, ki je, na srečo, imela dober konec. Obalna straža je z bližnjega otoka najprej poslala "izvidnico". Ta je preverila, v kakšnem stanju je kit, in poskrbela za njegovo varnost. Nato se jim je pridružila ekipa potapljačev. Potrebovali so kar dve uri, da so kita rešili iz prijema mreže. Nazadnje so še preverili, ali je žival morda poškodovana. Na srečo ni bila in pustili so, kot so zapisali, da je svobodno odplaval in se pridružil drugim trem kitom, ki so ga ves čas čakali na varni razdalji.

Ribiško mrežo so zasegli, saj gre za opremo za nezakonit ribolov, širše območje pa pregledovali tako s čolni kot z letali.

Ponoči so nato pri Alicudiju, najbolj zahodnem od Eolskih otokov, odkrili motorni čoln, katerega posadka se je pripravljala, da iz morja potegne kar 2500 metrov dolgo mrežo. Kapitanu so izdali za več tisoč evrov globe, mrežo pa zasegli. Ali se je kit zapletel prav v to mrežo, pa ne poročajo.