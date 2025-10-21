Italijanska podjetnica v Turčijo na liposukcijo, po zapletu umrla

56-letna italijanska podjetnica Milena Mancini se je v Istanbul odpravila na lepotno operacijo, a domov se ni nikoli več vrnila. Med liposukcijo naj bi namreč po nekaterih še nepreverjenih virih utrpela "nenamerno poškodbo trebuha", zaradi katere je bila 20 dni na intenzivni negi. Italijanski konzulat v Istanbulu je v stiku z družino vse od 18. septembra, ko so Mancinijevo hospitalizirali.

Nepremičninska agentka Milena Mancini je hči industrialca Alvara Mancinija, enega od ustanoviteljev in direktorjev podjetja Indexa SpA, specializiranega za industrijsko vzdrževanje in storitve. Njena sestra Rita je priznana biologinja, zaposlena v Rimu, kjer poučuje na univerzi La Sapienza. Druga sestra Sara pa je imela po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sladoledarnico na vhodu v mesto Isola del Liri. 56-letna podjetnica se je v Istanbul odpravila na lepotni poseg – liposukcijo. A operacija je šla hudo narobe, ko naj bi po nekaterih virih, ki sicer s strani zdravstvenih uradnikov za zdaj še niso potrjeni, Mancinijeva utrpela "nenamerno poškodbo trebuha".

Približno 36 ur po operaciji je Mancinijeva začela čutiti vse hujše bolečine v trebuhu, zaradi česar so morali posredovati zdravniki v bolnišnici Medical Park. Prva poročila iz Istanbula kažejo na perforacijo črevesja, ki je bila očitno povzročena med operacijo. Njen stric Luigi Di Palma je za medije medtem dejal, da naj bi se nečakinja med operacijo okužila. Žensko so po incidentu premestili na intenzivno nego univerzitetne bolnišnice v Istanbulu in obvestili njene svojce, ki so odleteli v Turčijo. A podjetnica si ni opomogla; po 20 dneh je umrla, poroča Rai News. "Milena je pred 20 dnevi v Istanbulu opravila kozmetični poseg. Bila je v zasebni kliniki, po zapletu pa so jo odpeljali v bolnišnico. Zjutraj smo izvedeli, da je umrla," je za Adnkronos v ponedeljek potrdil stric. "Med posegom se je zgodil zaplet, posledice pa so bile očitno nepopravljive," je dodal.