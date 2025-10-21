Italijanska podjetnica v Turčijo na liposukcijo, po zapletu umrla

Nepremičninska agentka Milena Mancini je hči industrialca Alvara Mancinija, enega od ustanoviteljev in direktorjev podjetja Indexa SpA, specializiranega za industrijsko vzdrževanje in storitve. Njena sestra Rita je priznana biologinja, zaposlena v Rimu, kjer poučuje na univerzi La Sapienza. Druga sestra Sara pa je imela po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sladoledarnico na vhodu v mesto Isola del Liri.
56-letna podjetnica se je v Istanbul odpravila na lepotni poseg – liposukcijo. A operacija je šla hudo narobe, ko naj bi po nekaterih virih, ki sicer s strani zdravstvenih uradnikov za zdaj še niso potrjeni, Mancinijeva utrpela "nenamerno poškodbo trebuha".
Približno 36 ur po operaciji je Mancinijeva začela čutiti vse hujše bolečine v trebuhu, zaradi česar so morali posredovati zdravniki v bolnišnici Medical Park. Prva poročila iz Istanbula kažejo na perforacijo črevesja, ki je bila očitno povzročena med operacijo. Njen stric Luigi Di Palma je za medije medtem dejal, da naj bi se nečakinja med operacijo okužila.
Žensko so po incidentu premestili na intenzivno nego univerzitetne bolnišnice v Istanbulu in obvestili njene svojce, ki so odleteli v Turčijo. A podjetnica si ni opomogla; po 20 dneh je umrla, poroča Rai News.
"Milena je pred 20 dnevi v Istanbulu opravila kozmetični poseg. Bila je v zasebni kliniki, po zapletu pa so jo odpeljali v bolnišnico. Zjutraj smo izvedeli, da je umrla," je za Adnkronos v ponedeljek potrdil stric. "Med posegom se je zgodil zaplet, posledice pa so bile očitno nepopravljive," je dodal.
Truplo naj bi v naslednjih nekaj urah vrnili v Italijo, a je bil po poročanju Anse s turškimi oblastmi dosežen dogovor, da se obdukcija izvede v Turčiji.
Italijanski konzulat v Istanbulu je v stiku z njeno družino vse od 18. septembra, ko je bila prijavljena hospitalizacija Italijanke. Svojcem, tudi dvema hčerama, nudi vso pomoč, ki jim jo lahko zagotovijo. Po novici o smrti je diplomatsko predstavništvo od bolnišnice zahtevalo pojasnila, da bi ugotovili vzrok nenadnega poslabšanja bolnice, saj naj bi se 7. oktobra njeno klinično stanje izboljšalo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.