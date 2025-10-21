Svetli način
Tujina

Italijanska podjetnica v Turčijo na liposukcijo, po zapletu umrla

Istanbul, 21. 10. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
23

56-letna italijanska podjetnica Milena Mancini se je v Istanbul odpravila na lepotno operacijo, a domov se ni nikoli več vrnila. Med liposukcijo naj bi namreč po nekaterih še nepreverjenih virih utrpela "nenamerno poškodbo trebuha", zaradi katere je bila 20 dni na intenzivni negi. Italijanski konzulat v Istanbulu je v stiku z družino vse od 18. septembra, ko so Mancinijevo hospitalizirali.

Nepremičninska agentka Milena Mancini je hči industrialca Alvara Mancinija, enega od ustanoviteljev in direktorjev podjetja Indexa SpA, specializiranega za industrijsko vzdrževanje in storitve. Njena sestra Rita je priznana biologinja, zaposlena v Rimu, kjer poučuje na univerzi La Sapienza. Druga sestra Sara pa je imela po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sladoledarnico na vhodu v mesto Isola del Liri.

56-letna podjetnica se je v Istanbul odpravila na lepotni poseg – liposukcijo. A operacija je šla hudo narobe, ko naj bi po nekaterih virih, ki sicer s strani zdravstvenih uradnikov za zdaj še niso potrjeni, Mancinijeva utrpela "nenamerno poškodbo trebuha". 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Približno 36 ur po operaciji je Mancinijeva začela čutiti vse hujše bolečine v trebuhu, zaradi česar so morali posredovati zdravniki v bolnišnici Medical Park. Prva poročila iz Istanbula kažejo na perforacijo črevesja, ki je bila očitno povzročena med operacijo. Njen stric Luigi Di Palma je za medije medtem dejal, da naj bi se nečakinja med operacijo okužila.

Žensko so po incidentu premestili na intenzivno nego univerzitetne bolnišnice v Istanbulu in obvestili njene svojce, ki so odleteli v Turčijo. A podjetnica si ni opomogla; po 20 dneh je umrla, poroča Rai News.

"Milena je pred 20 dnevi v Istanbulu opravila kozmetični poseg. Bila je v zasebni kliniki, po zapletu pa so jo odpeljali v bolnišnico. Zjutraj smo izvedeli, da je umrla," je za Adnkronos v ponedeljek potrdil stric. "Med posegom se je zgodil zaplet, posledice pa so bile očitno nepopravljive," je dodal.

Preberi še Ker je želela shujšati, odpotovala v Turčijo, nazaj se ni vrnila

Truplo naj bi v naslednjih nekaj urah vrnili v Italijo, a je bil po poročanju Anse s turškimi oblastmi dosežen dogovor, da se obdukcija izvede v Turčiji.

Italijanski konzulat v Istanbulu je v stiku z njeno družino vse od 18. septembra, ko je bila prijavljena hospitalizacija Italijanke. Svojcem, tudi dvema hčerama, nudi vso pomoč, ki jim jo lahko zagotovijo. Po novici o smrti je diplomatsko predstavništvo od bolnišnice zahtevalo pojasnila, da bi ugotovili vzrok nenadnega poslabšanja bolnice, saj naj bi se 7. oktobra njeno klinično stanje izboljšalo.

italija istanbul lepotna operacija liposukcija
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nema predaje
21. 10. 2025 10.34
Te nepotrebni lepotni posegi danes so bolezen, prava duševna motnja, te ljudje s temi operacijami samo sporočajo kako prazni pa nezadovoljni so sami sabo in s tem hočejo zapolniti to črno luknjo v sebi ampak ne pomaga. To težavo je treba zdraviti kot vsako drugo bolezen.
ODGOVORI
0 0
trac
21. 10. 2025 10.28
+1
Zakaj sploh na tako operacijo? Noben poseg ni nedolžen.
ODGOVORI
1 0
supplement
21. 10. 2025 10.21
ne razumem,teh ljudi,finančno dobro podkovani in potem hodijo v Turčijo na operacije ali estetiko za par tisoč€ ceneje,kvaliteta in rizik pa velik,nevem res.
ODGOVORI
0 0
Cobra007
21. 10. 2025 10.18
+1
Vsako takšno stvar je treba 10x premisliti! Zakaj se operirati, če nisi življenjsko ogrožen? In tudi kje se operirati, da ne bo tvoje stanje še slabše, od slabšega.
ODGOVORI
1 0
oježeš
21. 10. 2025 10.14
+3
Ko je ženska prepričana, da ni po naravni poti najlepša.
ODGOVORI
3 0
ivan z Doba
21. 10. 2025 10.13
+2
Turčija je znana po "vrhunskih" lepotnih posegih! Jbg, tako je to, če si preveč šparoven....
ODGOVORI
2 0
brezveze13
21. 10. 2025 10.12
+1
pravilno, razmisli o svojem načinu življenja preden je prepozno in so "potrebni" razni posegi, z normalnim načinom življenja je vse mogoče tudi ohranjanje telesa brez posegov, treba je imeti samo samozavest in se zavedati svojih let dokler je čas, seveda pa višek denarja poneumlja ljudi do skrajnosti
ODGOVORI
1 0
21. 10. 2025 10.09
+3
prepolna denarja pa ne bi plačala v Italiji ampak gre v Turčijo in to neko "zasebno" kliniko. Temu se reče izivanje usode v polnem pomenu besede.
ODGOVORI
3 0
Port__CN
21. 10. 2025 10.06
+3
Ženske duša je zapletena, se težje jih je razumeti .
ODGOVORI
3 0
bohinj je zakon
21. 10. 2025 10.04
+3
Turki delajo temeljito.
ODGOVORI
3 0
devlon
21. 10. 2025 09.59
+5
podjetnica, agentka, hči industrialca... a za eno navadno izsesavanje tolšče v Italiji ni imela dnarja? To pa je špar program. Vsaj v Slovenijo bi šla, če je hotla 500 eur prišparat
ODGOVORI
5 0
wsharky
21. 10. 2025 09.58
+4
malo denarja, malo muzike
ODGOVORI
4 0
Smo druga Švica
21. 10. 2025 09.54
+4
Šparat je treba
ODGOVORI
4 0
Definbahija
21. 10. 2025 09.51
-4
Zdej je pa najlepša v trugi
ODGOVORI
1 5
ježevka123
21. 10. 2025 09.36
+5
Ni vedno fajn, če imaš preveč denarja.
ODGOVORI
6 1
Sventevith
21. 10. 2025 09.50
+3
Imela ga je premalo, če je na poseg šla v Turčijo :/
ODGOVORI
6 3
Japa Jade
21. 10. 2025 10.03
Šparajo tisti, ki ga imajo, običajno preveč, tisti, ki ga nimajo, nimajo kej šparat.
ODGOVORI
0 0
aple2014
21. 10. 2025 09.36
+8
Treba se je sprijaznit z staranjem in imeti dovolj samozavesti ne pa da pri 60 letih hočeš bit lep kot pri 20
ODGOVORI
8 0
Japa Jade
21. 10. 2025 10.04
+1
Ni 20 pogoj da si lep, mal poglej mladino pri teh letih. Včasih si videl dva debela na sto, danes pa dva nista debela.
ODGOVORI
1 0
Quatflow
21. 10. 2025 09.29
+9
Ženske in moški ne delajte si posegov, raje se sprejmite s kakim kg preveč s kako gubico vec , toliko škode se je že naredilo pri teh operacijah.. poznam primer tudi pri nas..
ODGOVORI
9 0
progresivnidaveknastanovanja
21. 10. 2025 10.08
včeraj sem na odmevih komaj evo spoznal : )
ODGOVORI
0 0
Dacar
21. 10. 2025 09.29
+6
Če ti nič ni se ne operiraj, če pa se že greš potem ne Turčija.
ODGOVORI
6 0
Quatflow
21. 10. 2025 09.32
+5
Ni samo Turčija tista, ta je bila v Avstriji
ODGOVORI
5 0
