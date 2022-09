Italijanska policija aretirala več kot 200 članov 'Ndranghete

Italijanska policija je v obsežni raciji na jugu Italije aretirala 202 domnevna člana mafijske združbe 'Ndrangheta, so sporočili iz finančne policije. Aretirani, med katerimi so tudi politiki, so med drugim obtoženi članstva v kriminalni združbi, trgovine z mamili ter pranja denarja.

V raciji so sodelovali karabinjerji, državna in finančna policija ter posebne enote za boj proti mafiji, operacija pa je bila osredotočena na mesto Cosenza. Po poročanju italijanskih medijev so med aretiranimi poleg znanih mafijcev tudi podjetniki in politiki, vključno z županom bližnjega mesta Rende in nekaterimi visokimi predstavniki lokalnih oblasti. icon-expand Italijanska policija FOTO: Shutterstock Poleg tega so zasegli in zaplenili nepremičnine ter predmete v vrednosti več kot 72 milijonov evrov. 'Ndrangheta s sedežem v Kalabriji je ena od velikih italijanskih mafijskih organizacij, ki velja za eno največjih svetovnih kriminalnih združb na področju trgovine z drogami.