Italijanska policija zaradi pranja denarja prijela 19 članov mafijske združbe

Preiskovalci so sporočili, da je bil klan Grande Aracri, s sedežem v južni italijanski regiji, dejaven tudi v severnih in tujih regijah, in da so denar prali preko verig 23 lekarn. 68-letni predsednik deželnega sveta Domenico Tallini je obtožen, da je v zameno za glasove na regionalnih volitvah leta 2014 zmanjšal pravila in birokracijo, potrebno za ustanovitev lekarn, je sporočila policija. Tallini, ki pripada stranki Forza Italia nekdanjega premierja Silvia Berlusconija , je trenutno v hišnem priporu.

Ostalih 18 osumljencev, ki so jih aretirali v Kalabriji in Rimu, je obtoženih mafijskega združenja do poskusov izsiljevanja in skrivanja nezakonitega orožja ter pranja denarja.

Regija, ki je del italijanskega 'škornja', je trdnjava Ndranghete, najbogatejšega in najmočnejšega mafijskega kriminalnega združenja v Italiji. Racija se je zgodila, ko se Kalabrija, najrevnejša regija v Italiji, spopada s krizo koronavirusa zaradi premalo finančne podpore zdravstvene infrastrukture in političnega kaosa. Ta mesec so zaporedoma na hitro odstopili trije zdravstveni komisarji, zadolženi za obvladovanje nujnih primerov.