Ruski predsednik Vladimir Putin je včasih med svetovnimi imeni, tako voditeljskimi kot estradnimi, imel veliko prijateljev, Rusija pa je bila znana turistična točka, kamor so vsi radi odšli na potovanje. No, ko je Putin obrnil karte in si za cilj zadal osvojiti Ukrajino ter jo napasti, so se stvari spremenile tudi zanj. Prijateljev iz tujine zdaj skoraj nima več, pridobil pa jih je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski .

Kdo so zdaj ostali ruski prijatelji iz tujine? Sodeč po nedavnem kongresu Mednarodnega gibanja rusofilov, dogodku, ki so ga pripravili konservativni aktivisti in je potekal v stekleni dvorani Puškinovega državnega muzeja v Moskvi, gre za politične marginalce in teoretike zarot.

Med njimi je sporni ameriški igralec Steven Seagal, vnuk Charlesa de Gaulla Pierre de Gaulle in italijanska princesa ter znanstvenica Vittoria Alliata di Villafranca, najbolj znana po svojih prevodih Tolkiena.

"Tukaj sem, da bi spodbujal mir in prijateljstvo, in verjamem, da so ta konflikt sprožili in povzročili anglosaški interesi. Mislim, da to spravlja svet v veliko nevarnost, in tu sem, da se borim proti temu," je v intervjuju za Guardian dejal Pierre de Gaulle.

Mlajši de Gaulle je že vzbudil številne polemike in kritike s svojimi prepričanji. Prejšnji mesec je za francoski časopis Le Parisien dejal: "Zahod je žal dopustil, da so se Zelenski, njegovi oligarhi in neonacistične vojaške skupine zapletli v to vojaško spiralo." Yves de Gaulle, Pierrov starejši brat, pa je hitro za isti časopis potrdil, da bratova stališča ne zadevajo nikogar razen njega samega.