Italijanska unija poziva slovensko vlado k premisleku glede zaostritve ukrepov na meji

Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija je v pismu premierju Janezu Janši pozvala vlado k premisleku glede novih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa pri prehajanju meje. Predlagala je sprejetje alternativnih ukrepov, saj da bodo imeli napovedani ukrepi hude posledice za čezmejno sodelovanje.

Društvo je v pismu premierju poudarilo, da sta slovensko-italijansko obmejno območje ter območje Istre močno prepleteni in ju veže tesno sodelovanje. "Novi ukrepi bi lahko imeli hude posledice za čezmejno sodelovanje in dobre ter plodne odnose," so opozorili. Italijanska unija zato poziva vlado k sprejetju alternativnih ukrepov oziroma k vključitvi potrebnih izjem za prebivalstvo, ki prebiva ob zgoraj navedenih državnih mejah.

icon-expand Italijanska unija je v pismu premierju Janezu Janši pozvala vlado k premisleku glede novih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa pri prehajanju meje. FOTO: Dreamstime

Vlada je ta teden sprejela ukrep, v okviru katerega se s ponedeljkom uvajajo kontrolne točke na notranjih schengenskih mejah. Na meji z Italijo bodo ves dan odprti trije mejni prehodi, še več pa jih bo odprtih le del dneva – ti bodo namenjeni predvsem obmejnemu prebivalstvu. Novost je tudi testiranje vseh, ki so do sedaj lahko uveljavljali izjeme in tako dnevno prehajali mejo. V okviru ukrepa, ki bo stopil v veljavo 15. marca, morajo namreč predložiti negativni test za SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedmih dni.

To bo po novem veljalo za čezmejne dnevne ali tedenske migrante, tiste, ki občasno prehajajo mejo zaradi oskrbe oseb, dvolastnike, najemnike ter tiste, ki so vključeni v izobraževanje. Izjema velja za otroke do 13. leta starosti, morajo pa negativni test na primer predložiti tisti, ki otroke vozijo čez mejo. Da bi olajšali dostop do brezplačnega hitrega testiranja, nameravajo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje organizirati dodatne točke, predvsem na meji z Italijo.