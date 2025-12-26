Italijanska vasica praznuje prvo rojstvo po 30 letih

"Ljudje, ki sploh niso vedeli, da Pagliara dei Marsi obstaja, so prišli samo zato, ker so slišali za Laro," je povedala njena mati Cinzia Trabucco. Rojstvo deklice v tej majhni vasi v osrednji Italiji je za kratek čas pritegnilo pozornost širše javnosti, a hkrati razgalilo globoko demografsko krizo, s katero se sooča država. Italija je leta 2024 zabeležila rekordno nizko število rojstev – 369.944, kar pomeni nadaljevanje 16-letnega negativnega trenda, kažejo podatki nacionalnega statističnega urada Istat. Stopnja rodnosti je padla na povprečnih 1,18 otroka na žensko v rodni dobi, kar je ena najnižjih ravni v Evropski uniji. Razlogi za upad so številni: negotove oblike zaposlitve, množično izseljevanje mladih, pomanjkljiva podpora zaposlenim materam, porast moške neplodnosti ter vse pogostejša osebna odločitev posameznikov, da otrok sploh ne bodo imeli. Pagliara dei Marsi je majhna gorska vas, a hkrati simbol širšega problema. Starajoče se prebivalstvo in zapiranje šol predstavljata vse večje breme za javne finance ter ustvarjata resne gospodarske in socialne izzive za lokalne in državne oblasti. "Pagliara dei Marsi trpi zaradi drastičnega upada prebivalstva, ki ga še poslabšuje izguba številnih starejših ljudi, brez kakršne koli menjave generacij," je dejala županja Giuseppina Perozzi.

Perozzijeva, ki živi le nekaj hiš stran od male Lare, je poudarila, da je hvaležna 42-letni Cinzii Trabucco in njenemu 56-letnemu partnerju Paolu Bussiju, ker sta se odločila ustvariti družino, in izrazila upanje, da bo njuna odločitev navdihnila tudi druge. Par je po rojstvu hčerke prejel 1000 evrov tako imenovanega otroškega bonusa, enkratnega plačila za vsakega otroka, rojenega ali posvojenega od januarja 2025. Ukrep je uvedla vlada premierke Giorgie Meloni v okviru boja proti temu, kar je označila kot italijansko "demografsko zimo". Poleg tega prejemata še približno 370 evrov mesečnega otroškega dodatka. Kljub temu finančna pomoč ne rešuje ključnega problema. Največji izziv za par ostaja usklajevanje dela in varstva otrok. Italijanski sistem predšolske vzgoje je kronično podhranjen, vlada pa kljub ostri retoriki o demografski krizi doslej ni uresničila obljub o znatnem povečanju števila vrtcev. Mnoge ženske so po nosečnosti prisiljene zapustiti trg dela, vrnitev pa je pogosto težavna ali nemogoča. V regiji Abruzzo, kjer leži Pagliara dei Marsi, je bilo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zabeleženih 10,2 odstotka manj rojstev kot v enakem obdobju lani. Par skrbi tudi za Larino prihodnost na področju izobraževanja. Vas že desetletja nima lastne šole. Najbližja vrtec in osnovna šola sta v Castellafiumeju, a zaradi zapiranja šol po vsej državi ni zagotovila, da bo ustanova dolgoročno obstala. Trabuccova meni, da zgolj finančne spodbude ne morejo ustaviti negativnega trenda. Celoten sistem je treba revolucionirati, je dejala. "Smo država visokih davkov, vendar se to ne odraža v dobri kakovosti življenja ali dobrih socialnih storitvah." Približno uro vožnje stran leži Sulmona, nekdaj cvetoče mesto, kjer je množično odseljevanje v zadnjem desetletju ogrozilo obstoj porodniškega oddelka v bolnišnici Annunziata. Leta 2024 se je tam rodilo le 120 otrok, precej manj od 500, kolikor jih je po pravilih iz leta 2010 potrebnih za ohranitev financiranja. Če bi se oddelek zaprl, bi morale nosečnice potovati v L'Aquilo, regionalno prestolnico, oddaljeno približno uro vožnje, kar predstavlja resno tveganje v nujnih primerih.

