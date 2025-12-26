Naslovnica
Tujina

Italijanska vasica praznuje prvo rojstvo po 30 letih

Pagliara dei Marsi, 26. 12. 2025 14.28

Avtor:
D. S.
Dojenček

Lara Bussi Trabucco je prvi dojenček, rojen v Pagliara dei Marsi v skoraj 30 letih, s čimer se je število prebivalcev vasi povečalo na približno 20. Njenega krsta v cerkvi nasproti njenega doma se je udeležila celotna skupnost, vključno z mačkami.

"Ljudje, ki sploh niso vedeli, da Pagliara dei Marsi obstaja, so prišli samo zato, ker so slišali za Laro," je povedala njena mati Cinzia Trabucco. Rojstvo deklice v tej majhni vasi v osrednji Italiji je za kratek čas pritegnilo pozornost širše javnosti, a hkrati razgalilo globoko demografsko krizo, s katero se sooča država.

Italija je leta 2024 zabeležila rekordno nizko število rojstev – 369.944, kar pomeni nadaljevanje 16-letnega negativnega trenda, kažejo podatki nacionalnega statističnega urada Istat. Stopnja rodnosti je padla na povprečnih 1,18 otroka na žensko v rodni dobi, kar je ena najnižjih ravni v Evropski uniji.

Razlogi za upad so številni: negotove oblike zaposlitve, množično izseljevanje mladih, pomanjkljiva podpora zaposlenim materam, porast moške neplodnosti ter vse pogostejša osebna odločitev posameznikov, da otrok sploh ne bodo imeli.

Pagliara dei Marsi je majhna gorska vas, a hkrati simbol širšega problema. Starajoče se prebivalstvo in zapiranje šol predstavljata vse večje breme za javne finance ter ustvarjata resne gospodarske in socialne izzive za lokalne in državne oblasti.

"Pagliara dei Marsi trpi zaradi drastičnega upada prebivalstva, ki ga še poslabšuje izguba številnih starejših ljudi, brez kakršne koli menjave generacij," je dejala županja Giuseppina Perozzi.

Regija Abruzzo
Regija Abruzzo
FOTO: Shutterstock

Perozzijeva, ki živi le nekaj hiš stran od male Lare, je poudarila, da je hvaležna 42-letni Cinzii Trabucco in njenemu 56-letnemu partnerju Paolu Bussiju, ker sta se odločila ustvariti družino, in izrazila upanje, da bo njuna odločitev navdihnila tudi druge.

Par je po rojstvu hčerke prejel 1000 evrov tako imenovanega otroškega bonusa, enkratnega plačila za vsakega otroka, rojenega ali posvojenega od januarja 2025. Ukrep je uvedla vlada premierke Giorgie Meloni v okviru boja proti temu, kar je označila kot italijansko "demografsko zimo". Poleg tega prejemata še približno 370 evrov mesečnega otroškega dodatka.

Kljub temu finančna pomoč ne rešuje ključnega problema. Največji izziv za par ostaja usklajevanje dela in varstva otrok. Italijanski sistem predšolske vzgoje je kronično podhranjen, vlada pa kljub ostri retoriki o demografski krizi doslej ni uresničila obljub o znatnem povečanju števila vrtcev. Mnoge ženske so po nosečnosti prisiljene zapustiti trg dela, vrnitev pa je pogosto težavna ali nemogoča.

V regiji Abruzzo, kjer leži Pagliara dei Marsi, je bilo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zabeleženih 10,2 odstotka manj rojstev kot v enakem obdobju lani.

Par skrbi tudi za Larino prihodnost na področju izobraževanja. Vas že desetletja nima lastne šole. Najbližja vrtec in osnovna šola sta v Castellafiumeju, a zaradi zapiranja šol po vsej državi ni zagotovila, da bo ustanova dolgoročno obstala.

Trabuccova meni, da zgolj finančne spodbude ne morejo ustaviti negativnega trenda. Celoten sistem je treba revolucionirati, je dejala. "Smo država visokih davkov, vendar se to ne odraža v dobri kakovosti življenja ali dobrih socialnih storitvah."

Približno uro vožnje stran leži Sulmona, nekdaj cvetoče mesto, kjer je množično odseljevanje v zadnjem desetletju ogrozilo obstoj porodniškega oddelka v bolnišnici Annunziata. Leta 2024 se je tam rodilo le 120 otrok, precej manj od 500, kolikor jih je po pravilih iz leta 2010 potrebnih za ohranitev financiranja.

Če bi se oddelek zaprl, bi morale nosečnice potovati v L'Aquilo, regionalno prestolnico, oddaljeno približno uro vožnje, kar predstavlja resno tveganje v nujnih primerih.

Dojenček
Dojenček
FOTO: Shutterstock

"Regija je obsežna in zlasti pozimi so lahko potovalne razmere zahrbtne," je dejal ginekolog Gianluca Di Luigi. Spomnil se je primera porodnice, ki je osem ur obtičala v snežnem metežu. "Ko smo jo pripeljali v bolnišnico, smo morali opraviti nujni carski rez. To je bil njen prvi otrok in celotna izkušnja jo je zelo pretresla."

Zdravstveno osebje in lokalni aktivisti opozarjajo, da je meja 500 rojstev letno nerealna. "Tukaj nikoli nismo dosegli čarobne številke 500," je dejala babica Berta Gambina, ki v oddelku dela že 39 let. "Tudi v najboljših časih smo imeli povprečno približno 380 porodov na leto. Vendar bom storila vse, kar je v moji moči, da ostane odprt – moj največji strah je, da bom nosečnice zapustila."

Ornella La Civita, mestna svetnica iz Demokratske stranke, je poudarila, da so finančne spodbude dobrodošle, a nezadostne. "Toda kako lahko ženskam daš denar za rojstvo otrok, ne da bi jim zagotovili varnega in zanesljivega kraja za porod?"

Po mnenju Di Luigija je ena izmed pogosto prezrtih tem v razpravah o rodnosti tudi ohranjanje plodnosti, vključno z možnostmi, kot je zamrzovanje jajčec. Ideološko razmišljanje v Italiji je vedno bilo ovira, je dejal. "Če pa si želimo novorojenčke, potem potrebujemo tudi razsvetljenje – da, mladim zagotovimo dostojanstvena delovna mesta, vendar jih začnimo učiti o ohranjanju plodnosti."

italija vas rojstvo otrok nataliteta

