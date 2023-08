Italijanske oblasti zasegle tri ladje za reševanje migrantov

Italijanske oblasti so zasegle ladjo za reševanje migrantov nemške nevladne organizacije Sea-Eye, je sporočila omenjena organizacija. Zaseg so odredili, ker je ladja kršila zakon, po katerem lahko opravi le eno reševalno akcijo naenkrat. To je bil sicer tretji zaseg ladje za reševanje migrantov v Italiji v dveh dneh.

Pred tem so italijanske oblasti v ponedeljek zasegle reševalno ladjo Aurora, ki jo upravlja nemška nevladna organizacija Sea-Watch. V torek so nato zasegle še ladjo španske nevladne organizacije Open Arms in ji naložile kazen v višini 10.000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. icon-expand Ladja z migranti (slika je simbolična) FOTO: AP Auroro so zasegli, ker je rešene migrante izkrcala v pristanišču, ki ga oblasti niso določile, ladjo Open Arms pa zato, ker je na morju opravila dve reševalni akciji zapored, v okviru katerih je rešila okoli 170 ljudi v stiski. Slednjo so zasegli v pristanišču Carrara v Toskani. Italijanska obalna straža je ladji Sea-Eye 4 za 20 dni prepovedala plutje, potem ko je ta konec tedna v Sredozemlju v sklopu treh zaporednih akcij rešila 114 ljudi, je sporočila organizacija. Poleg tega ji je naložila približno 3000 evrov kazni. Ladja je trenutno zasidrana v pristanišču Salerno blizu Neaplja. icon-expand Humanitarna reševalna ladja Sea-Eye FOTO: Shutterstock S tem je Sea-Eye 4 kršila zakon, ki ga je vlada v Rimu sprejela februarja in po katerem lahko ladje za pomoč migrantom na morju opravijo le eno reševalno akcijo naenkrat, po njej pa se morajo nemudoma odpraviti v pristanišče, ki ga določijo oblasti. "Ponovno so nas obtožili, da smo izvedli več reševalnih operacij. Če tega ne bi storili, bi ljudje umrli," je v obrambo dejanj nevladne organizacije dejal predsednik Sea-Eye Gorden Isler. Ob tem je poudaril, da je italijanski zakon "v nasprotju z mednarodnim pravom". Po podatkih italijanskih oblasti je po morju v državo letos prispelo že več kot 105.000 ljudi, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po podatkih ZN je med nevarnim prečkanjem Sredozemlja letos umrlo že več kot 2000 prebežnikov.