Italijanske plaže omejujejo število obiskovalcev: 'Zaščititi moramo ta raj'

Poletje se nezadržno približuje, s tem pa tudi čas dopustov in množic turistov na priljubljenih počitniških destinacijah. Tudi na plažah, ki pa zaradi masovnega turizma pogosto trpijo tudi številne negativne učinke, kot je uničenje okolja. Italija se je zato odločila, da bo na nekaterih svojih najbolj priljubljenih plažah omejila število dnevnih obiskovalcev. "Zaščititi moramo ta raj in njegov krhki ekosistem," poudarja župan mesteca na Sardiniji.

Ogromna priljubljenost dveh največjih italijanskih otokov Sicilije in Sardinije, ki sta znana po svojih neokrnjenih plažah in fluorescentno modri vodi, je na lokalnem okolju pustila svojo ceno. Največji težavi tamkajšnjih plaž pa: preobilje smeti in kraja oz. erozija peska. Lokalne oblasti so zato po poročanju CNN to poletje sprejele prav posebne ukrepe, s katerimi želijo ohraniti naravno okolje. Gre za stroge omejitve števila obiskovalcev na dan, ki bodo v prvi vrsti veljale za nekatere najbolje ocenjenih plaž na teh dveh priljubljenih otokih. "Naša dežela je prepredena z visokimi pečinami, na katerih živijo mufloni in jastrebi. Ima le kakšnih ducat plaž, na katere se zgrinjajo vsi," je dejal župan mesteca Baunei Stefano Monni.

icon-expand Plaža Stintino FOTO: Shutterstock

Manjše mesto, ki leži na vzhodu Sardinije, je že v preteklih letih za obiskovalce uvedlo dnevne omejitve za nekatere najlepše plaže vzdolž 40-kilometrske obale. To poletje pa bodo ukrep še zaostrili. "Ne moremo si več privoščiti na tisoče dnevnih obiskovalcev, ki so stisnjeni na enem majhnem območju. To je nevzdržno," je dejal Monni. Od omejitve obiskovalcev do vstopnine in obvezne razdalje med ljudmi na plaži? Omejitve veljajo za štiri tamkajšnje plaže – Calo dei Gabbiani in Calo Biriala lahko dnevno obišče 300 obiskovalcev, Calo Goloritze 250, Calo Mariolu, največjo plažo med četverico, pa 700 ljudi. Ljudje si morajo tako za obisk katerekoli od štirih plaž prek aplikacije Cuore di Sardegna (Srce Sardinije) mesto rezervirati najmanj 72 ur pred njihovim obiskom. Ob tem pa morajo obiskovalci plaže Cala Goloritze, do katere lahko dostopajo le peš ali s čolnom, plačati tudi vstopnino v višini šestih evrov, ki jo lahko poravnajo prek spleta ali na vhodu v zaliv. S tem želijo lokalne oblasti financirati nadzor, parkirišča ter vzdrževanje poti in stranišč na plaži. Župan sicer poudarja, da so urejene tudi tiste plaže, ki imajo prosti dostop. Posebna pristojbina pa velja tudi na eni najbolj znanih plaž na Sardiniji, na Cali Mariolu. Tam morajo zasidrana plovila za vsakega potnika plačati en evro pristojbine.

"Zaščititi moramo ta raj in njegov krhki ekosistem. Treba je postaviti meje, sicer se bo vse sesulo," dodaja Monni, ki je ob tem izpostavil, da je italijanska ekološka lobistična skupina Legambiente leta 2022 vode območja Baunei ocenila za najlepše italijansko morje. "Na plažo Cala Mariolu je v preteklih letih prišlo tudi do 2000 turistov na dan. To je bil pokol," je še dejal za ameriški medij. Obalno območje Baunei sicer vsako poletje obišče okoli 300.000 turistov. A Monni svojega boja proti turistom še ni zaključil. Prizadeva si namreč tudi, da bi regionalne oblasti odobrile tudi njegov predlog o obvezni razdalji med obiskovalci njihove obale. Zaveda se sicer, da bo omejevanje dostopa in nadzor nad številom obiskovalcev zahteven proces. Težavo z nadzorom bodo po njegovem mnenju imeli predvsem z dostopi prek morja. "Te bomo lahko nadzirali le, če čolne upravljajo pooblaščeni turistični operaterji, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, in na rotacijski osnovi, največ dve uri na plažah za vsako skupino ljudi na čolnu," pojasnjuje. 'Šokantno in gnusno' Baunei pa ni edino počitniško mesto na Sardiniji, ki skuša to poletje zmanjšati število obiskovalcev. Ribiška vas na severu otoka Stintino prav tako sprejema stroge ukrepe za zaščito svojega najbolj osupljivega zaklada – rožnate koralne plaže La Pelosa. Je ena najlepših in najbolj obljudenih plaž v Italiji. V času poletne sezone pa njen pesek prepreda nešteto brisač kopalcev in ljubiteljev sončenja, v morju se medtem bohotijo številne napihljive blazine. "Število smo tu omejili na 1500 turistov na dan, ki morajo za dostop do plaže plačati 3,50 evra," je dejala tamkajšnja županja Rita Limbania Vallebella. Pravi, da so v preteklosti v enem dnevu zabeležili tudi 38.000 turistov, ki so plavali v morju pri Stintinu. "To je bilo šokantno in tudi ogabno. Tako veliko število obiskovalcev uničuje naravni habitat, povzroča erozijo peska. Prav tako ne prenesem obiskovalcev, ki na peščene sipine odvržejo smeti," je dodala.

icon-expand Porto Cervo na Sardiniji FOTO: Shutterstock

Proti ponovitvi dogodkov iz preteklosti se bori s patruljami, ki nadzirajo plaže. Med ukrepi, ki so jih sprejeli, pa je prepoved dostopa za pse, kajenja na plaži in kraje peska. Globe za prekrške pa se začnejo pri 100 evrih. "Prav tako na plaži La Pelosa niso dovoljene navadne brisače za plažo. Dovoljene so posebne podloge, priporočljivo narejene iz vlaken ali slame, na katere se pesek ne prime. Zaradi običajnih brisač smo namreč izgubili že veliko količino peska," pojasnjuje Vallebella. Posebne prepovedi pa veljajo tudi na bližnji plaži Le Saline. Tam so omejili divje kampiranje na prodnati obali ali v bližini lagune, kjer živijo zaščitene ptice in rastlinske vrste. Otoki, ki omejujejo prihode z avtomobili Turistične omejitve so uvedli tudi na otoku Lampedusa. Tam so popotniki plažo Isola dei Conigli s svojo čisto modro vodo večkrat razglasili za eno najboljših plaž na svetu, zato ne preseneča, da se tudi sem vsako leto zgrinjajo ogromne množice turistov. Preden so uvedli omejitev obiskovalcev in dva evra vstopnine je po besedah mestnega svetnika Totòja Martella plažo, na kateri želve odlagajo svoja jajčeca, na dan obiskalo več kot 1500 ljudi. "To število se je zdaj prepolovilo. Zjutraj lahko plažo obišče le 350 ljudi, še 350 pa popoldne," pravi in dodaja, da je tudi za obisk te plaže potrebna predhodna rezervacija.