Italijanskega najstnika bodo razglasili za prvega svetnika iz generacije milenijcev

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

Leta 2006 je za posledicami levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Santa Maria Maggiore od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

Oktobra 2020 ga je prejšnji papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.