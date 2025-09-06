Svetli način
Tujina

Italijanskega najstnika bodo razglasili za prvega svetnika iz generacije milenijcev

Vatikan, 06. 09. 2025 09.15 | Posodobljeno pred eno minuto

V Vatikanu bodo v nedeljo za svetnika razglasili 15-letnega Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 umrl za levkemijo. Zaradi širjenja katolištva na spletu so ga poimenovali božji vplivnež. Na razglasitvi prvega milenijca za svetnika pričakujejo več kot 100.000 ljudi.

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

Leta 2006 je za posledicami levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Santa Maria Maggiore od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

Oktobra 2020 ga je prejšnji papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.

Preberi še 15-letni Carlo Acutis, ki je umrl za levkemijo, postal svetnik

Carlova grobnica po poročanju francoske tiskovne agencije AFP privablja vse več romarjev in radovednih obiskovalcev, med njimi tudi številne mlade. V trgovinah s spominki trgovci opažajo vse večje zanimanje za izdelke s podobo temnolasega skodranega fanta v rdeči polo majici, od kipcev, ikon, rožnih vencev do majic in kopalnih brisač.

Sredi aprila je izšla tudi biografija o Acutisu z naslovom San Carlo Acutis. L'influencer di Dio (Sveti Carlo Acutis. Božji vplivnež).

Sprva je bilo predvideno, da bo Carlo Acutis postal svetnik konec aprila, a so kanonizacijo preložili zaradi smrti papeža Frančiška. Za svetnika ga bo tako razglasil papež Leon XIV, ki bo prvič vodil tovrsten dogodek.

Ob tem bo svetnik v nedeljo postal tudi Italijan Pier Giorgio Frassati, zaveznik Svetovnega dneva mladih in študentov, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja umrl za otroško paralizo.

italijanski najstnik carlo acutis svetnik vatikan papež leon XIV
