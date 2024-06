Množičen pretep v italijanskem parlamentu, poslanec v bolnišnici

V sredo je v italijanski poslanski zbornici prišlo do burne debate in celo do fizičnega obračuna, po katerem so enega od predstavnikov opozicije s seje odpeljali na invalidskem vozičku. Poslanci so se sprli zaradi predloga zakona o krepitvi avtonomij dežel, ki ga je predlagala desna vlada premierke Giorgie Meloni. Opozicija meni, da bi zakon le še povečal razlike med bogatejšim severom in revnejšim jugom Italije.