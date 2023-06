Italijanskemu paru 50.000 evrov odškodnine zaradi hrupa pod njunim oknom

Župani po vsej Italiji se bojijo vala novih tožb, potem ko je sodišče odločilo, da v Brescii niso zaščitili prebivalcev pred nočnim hrupom, piše BBC. V prvi tovrstni sodbi v Italiji je vrhovno sodišče mestnemu svetu Brescie naložilo plačilo 50.000 evrov odškodnine paru, ker ju ni zavaroval pred hrupom, poroča BBC.

10 letna tožba: kričanje iz barov škodovalo zdravju para

Odločitev je epilog 10-letnega sojenja, v katerem je par, ki živi v starem delu italijanske Brescie, priljubljenega po živahnem nočnem življenju, uveljavljal pravico do mirnega življenja in počitka. Vrhovno sodišče je priznalo stisko para in se strinjalo z razsodbo nižjega sodišča, ki pravi, da je "kričanje", ki je prihajalo iz barov in restavracij, škodovalo zdravju para. Sodišče je dejalo, da je bil hrup preveč invaziven in je kršil njuno pravico do miru in tišine. Vrhovno sodišče je dodalo še, da bi hrupno življenje lahko škodovalo zdravju ljudi.