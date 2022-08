Italijanski aktivisti vdrli v kapelo Scrovegni

Prejšnji teden sta podobno intervencijo naredila dva aktivista, ki sta svoje dlani prilepila na podstavek v Vatikanskih muzejih v Rimu, na katerem je bila ena najbolj znanih skulptur Laocoön in njegovi sinovi. Aktivistično gibanje je znano po tem, da protestira pred svetovno znanimi umetniškimi deli in svoje akcije podpre z video materialom na družabnih omrežjih, kar mu prinaša veliko pozornosti.

V četrtek pred tem sta se ženska in moški istega gibanja protestno prilepila na kip svetega Laocoöna in njegovih sinov. Pozornost pa je gibanje privabilo tudi z junijskim protestom pred Botticcelijevo sliko Primavera v galeriji Uffizi v Firencah.

Aktivisti od italijanske vlade zahtevajo, da nemudoma ustavijo ponovno odpiranje opuščenih premogovnikov in prekličejo iskanje lokacij za črpanje zemeljskega plina. Prav tako pozivajo k povečanju pridobivanja sončne in vetrne energije za najmanj 20 gigavatov. Menijo, da bi lahko na ta način tudi omogočili delo številnim zaposlenim v fosilni industriji, ki bi v primeru, da se italijanska vlada odloči za bolj alternativne oblike pridobivanja električne energije, izgubili zaposlitev.

Po poročanju BBC je mlada generacija informacijam o dogajanju v svetu izpostavljena na drugačen način, kot generacije poprej, saj so jim podatki o družbenih krivicah dostopni na vsakem koraku. Skupina Zadnja Generacija v Italiji ukrepa od decembra, gre pa za eno od številnih aktivističnih skupin, ki so se pojavile po Evropi ter v Kanadi in Avstraliji po navdihu aktivistične skupine Insulate Britain, katere protesti z zaporami cest v Londonu in jugovzhodni Angliji so povzročili velike motnje in spodbudili nacionalni pogovor o podnebnih spremembah.

Tako kot Insulate Britain je Zadnja Generacija prejela sredstva iz ameriškega Climate Emergency Fund, človekoljubnega sklada, ustanovljenega za usmerjanje denarja neposrednim aktivističnim skupinam.