Italijanski bencinski servisi stavkajo: Tudi mi smo žrtve podražitev

Združenja bencinskih servisov v Italiji, Faib, Fegica in Figisc/Anisa, so stavko zaradi obtožb o špekulacijah pri dvigu cen napovedala že v začetku januarja. Italijanska vlada je namreč zaradi velikega dviga cen pogonskih goriv pripravila nova pravila za sektor, ki naj bi izboljšala preglednost cen goriva in potrošnike zaščitila pred špekulativnimi podražitvami. Vodstva bencinskih servisov pa so to potezo označila za "sramotno kampanjo blatenja", češ da vlada skuša namerno očrniti ponudnike pogonskih goriv.

Predstavniki združenj so se nato po sestanku s predstavniki vlade odločili, da bodo stavko začasno zamrznili. A očitno so bila pogajanja z vlado neuspešna. Združenja so namreč zavrnila amandmaje k odloku, ki jih je predlagala vlada. Tako so minuli teden sporočili, da bo dvodnevna stavka 25. in 26. januarja vendarle potekala. Po včerajšnjih predlogih ministrstva za znižanje kazni za kršitelje novega vladnega odloka, se je eno od združenj odločilo, da bodo njihovi servisi stavkali le en dan, medtem ko bodo bencinski servisi, ki jih zastopata ostali dve združenji, stavkali 48 ur.

Zakaj stavkajo?

Potrošniške organizacije od začetka leta opozarjajo na nerazumne dvige cen pogonskih goriv, samo v prvem tednu januarja so se dvignile za okoli 10 odstotkov. Povprečne cena bencina v Italiji se sicer trenutno gibljejo pri slabih dveh evrih za liter, na nekaterih bencinskih servisih pa dosegajo tudi 2,5 evra na liter bencina. To pa Italijo uvršča v sam vrh po ceni bencina med državami v evroobmočju (po podatkih AMZS ima dražji bencin le še Finska).