Italijanski duhovnik med mašo v morju uporabil blazino za oltar

Kot poroča The Guardian , je 36-letni oče Mattia Bernasconi iz milanske nadškofije pojasnil, da je nameraval nedeljsko slovesnost voditi pod drevesi ob plaži v mestu Crotone v južni Italiji, kjer je pomagal pri poletnem oratoriju. Ker ni našel sence, ki bi srednješolce obvarovala pred žgočim soncem, je sprejel ponudbo družine v bližini, ki mu je bila pripravljena posoditi napihljivo blazino. Duhovnik ni okleval in šel v vodo, kjer so vsi, vključno z njim, opravili bogoslužje v kopalkah.

Potem ko so fotografije maševanja v kopalkah zaokrožile po spletu, je lokalna katoliška nadškofija pozvala k spoštovanju liturgije. "V nekaterih posebnih primerih, med osamitvijo, šolskimi oratoriji, v počitniških krajih, je možno obhajati mašo zunaj cerkve. Vedno pa je treba vzpostaviti stik s cerkvenimi voditelji tam, kjer se nahajamo, da drug drugemu svetujemo, kako najprimerneje opraviti tako evharistično slavje," je po poročanju The Guardiana v izjavi zapisala nadškofija Crotone-Santa Severina.

V intervjuju za italijanski časopis la Repubblica je Giuseppe Capoccia, glavni tožilec mesta Crotone, pojasnil, da duhovnika preiskujejo zaradi "žalitve verske izpovedi".



Bernasconi se je v sredo zagovarjal za svoja dejanja in se opravičil za kakršno koli žalitev ter dejal, da je bilo njegovo vedenje "morda nepremišljeno" in dodal, da tega ne bo ponovil. "Nikakor nisem imel namena banalizirati evharistije ... preprosto je bila to maša ob koncu tedna," je dejal. "A simboli so res močni in govorijo včasih drugače, kot bi si želeli. Bilo je naivno od mene, da jim nisem dal ustrezne teže," je dejanje obžaloval v pismu, ki ga je objavil na strani domače nadškofije.