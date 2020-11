Italijanski gasilci rešili slepega psa, ki je padel v greznico

Italijanski gasilci so objavili posnetek, ki dokazuje, da ne delajo razlik, ko gre za reševanje življenj. Iz greznice v mestu Azzano San Paolo blizu Bergama so namreč rešili slepega psa Charlieja, ki je padel vanjo. Jašek je bil tedaj slučajno odprt zaradi pregleda, gasilci pa so se vanj spustili in psa zavili v mrežo, da so ga lahko dvignili. Charlieja, ki ni bil poškodovan, le precej umazan in verjetno ne prav lepega vonja, so nato vrnili veselim lastnikom.

FOTO: Vigili del Fuoco