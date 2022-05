Zaradi nenapisane cene kave kavarni 1000 evrov kazni

Kljub temu je dodal, da čuti, da mora spregovoriti zaradi gostinstva in prihodnosti italijanske kavarne. Podjetje sicer promovira svoje certifikate pravične trgovine, na njihovi spletni strani je na primer zapisano, da delajo izključno z dobro kavo, dobro po okusu in etiki.

"Poskrbel bom, da nihče drug ne bo ogorčen, če bo plačal dva evra za espresso. To je moja misija in opravil jo bom z dvignjeno glavo," je zapisal. Pojasnil je še, da cena morda res ni bila vidna, a da so bile v kavarni na voljo QR kode, ki vodijo do menija.

Policija v Firencah povprečno na leto izda 15 takšnih kazni

Inšpektor Magnolfi je za CNN povedal še, da policisti redno preverjajo kršitve predpisov v kavarnah in drugih obratih s hrano in pijačo. Razkril je, da v povprečju vsako leto izdajo približno 15 takih kazni za različne izdelke, med drugim tudi sladoled in kavo.

Poudaril je, da je "jasno zapisana cena izdelka ali blaga eno od temeljnih načel pri varovanju potrošnika". Čeprav se strinja, da je marsikdo lahko presenečen nad globo, ki se morda zaradi cene dveh evrov zdi pretirana, dodaja, da je tak pač zakon. Razložil je še, da kava običajno stane med enim evrom in evrom in pol, kar je "verjetno tisto, kar je kupca v prvi vrsti vznemirilo".

Kaj pa cene v Sloveniji?

Visoka cena brezkofeinske kave v turističnih italijanskih Firencah, ki je razburila gosta, pa je dejansko primerljiva s cenami brezkofeinske kave v Ljubljani. V nekaterih lokalih bodo gostje zanjo odšteli celo več kot tri evre.