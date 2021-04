Italijanski lastnik restavracije pomotoma tarča Trumpovih sankcij

Na svoj zadnji celodnevni mandat pa je Trumpova administracija sankcije naložila tudi napačnemu Alessandru Bazzoniju, ki so ga obtožili povezave z mrežo, ki se poskuša izogniti sankcijam venezuelskega naftnega sektorja. V sredo so ameriške oblasti priznale napako in lastnika restavracije odstranile s posebnega seznama državljanov ter odpravile sankcije zoper njega in njegovo podjetje.

Bazzoni je ob tem dejal, da je hvaležen, da ni več vpleten. Sankcije namreč predvidevajo kazni, ki jih ZDA lahko izrečejo drugi državi ali določenim podjetjem. Tako je določenim ameriškim podjetjem na primer prepovedano izvažanje blaga v Irak.