Italijanski mafijski šef na begu 20 let, izdali so ga Googlovi zemljevidi

Gioacchino Gammino je živel pod lažnim imenom v španskem mestu Galapagar, ki se nahaja v bližini Madrida. Tam se je poročil, zaposlil kot kuhar in odprl svojo trgovino s sadjem in zelenjavo.

Italijanska policija je leta 2014 izdala evropski nalog za prijetje, obsežne preiskave pa so jih pripeljale do Španije. Njegovo točno lokacijo so ugotovili s pomočjo Googlovih zemljevidov. Na posnetku pred trgovino s sadjem stojita mlajši in starejši moški, za slednjega so bili italijanski preiskovalci prepričani, da je Gammino.

Kasneje so v bližini trgovine odkrili njegovo restavracijo. Na Facebook strani restavracije so nato našli 61-letnikovo fotografijo in mafijskega ubežnika prepoznali po brazgotini na levi strani brade.

Gammina so aretirali 17. decembra, podrobnosti o primeru pa so italijanski mediji razkrili pred kratkim. "Ne pregledujemo dnevno Googlovih zemljevidov, da bi odkrili ubežnike. Prehodne preiskave so nas pripeljale do Španije. Bili smo na dobri poti, s pomočjo zemljevidov pa smo uspeli potrditi naše ugotovitve," je povedal palermski tožilec Francesco Lo Voi za Guardian.