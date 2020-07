Italijanski mediji o zgodovinskem pomenu srečanja Pahorja in Mattarelle

Italijanski mediji obširno poročajo o ponedeljkovem srečanju predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, in poudarjajo njegov zgodovinski pomen. Corriere della Sera tako piše o "srečanju na poti do sprave". Il Giornale pa piše, da se je slovenski predsednik prvič poklonil spominu na žrtve Titovih komunistov.

V Italiji večinoma pozitivni odzivi na srečanje predsednikov. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o zgodovinskem obisku Mattarelle in Pahorja na Tržaškem Krasu, v okviru katerega sta položila venec tudi pred bazoviško fojbo."Pahor je prvi predsednik ene od držav, nastalih po razpadu nekdanje Jugoslavije, ki se je poklonil italijanskim žrtvam fojb," je poudarila Ansa in spomnila, da sta se predsednika ob tej priložnosti tudi prijela za roko. Ansa navaja besede Mattarelle ob podpisu sporazuma glede vračila Narodnega doma slovenski skupnosti, da zgodovine ni mogoče izbrisati, niti pozabiti na trpljenje prebivalstva teh krajev. Pri izbiri med gojenjem jeze in gojenjem sodelovanja in prijateljstva na podlagi skupnega zgodovinskega spomina so se Slovenci in Italijani odločili za drugo pot, usmerjeno v prihodnost, je dejal Mattarella. PREBERI ŠE Slovenska zastava zaplapolala na tržaškem Narodnem domu Tudi milanski Corriere della Sera izpostavlja Pahorjev poklon"italijanskim žrtvam Titove diktature", hkrati pa omenja polaganje venca pred spomenikom na bazoviški gmajni v spomin na"žrtvovanje štirih slovenskih antifašistov, ki jih je ustrelil Mussolinijev režim". Poleg besed italijanskega predsednika milanski dnevnik navaja besede slovenskega predsednika o tem, da je bila popravljena krivica ter da obe državi na praznični dan obeležujeta skupni dosežek. Corriere della Sera ni pozabil niti na to, da sta oba predsednika z najvišjima priznanjema obeh držav odlikovala pisatelja Borisa Pahorja, ki je bil kot otrok priča požigu Narodnega doma. Pahor in Mattarella-4 Rimska La Repubblica izpostavlja"močno gesto", ko sta se Pahor in Mattarela pred spomenikom žrtvam fojb držala za roki. Spontana gesta mimo uradnega protokola po pisanju časnika "poskuša zaceliti več kot 70 let staro odprto rano". Ob tem La Repubblica navaja še, da sta predsednika isto gesto ponovila pred bližnjim spomenikom slovenskim antifašistom, pri čemer se je Pahor večkrat dotaknil srca. Rimski časnik je omenil še podelitev državnih odlikovanj pisatelju Borisu Pahorju, ki je priznanje posvetil vsem mrtvim, ki jih je spoznal v koncentracijskem taborišču, ter vsem žrtvam nacifašizma in komunistične diktature. Ob obisku predsednikov v Narodnem domu so nekateri predstavniki slovenske skupnosti v Italiji zapeli himno upora Primorskih Slovencev, Mattarella pa se je pred povratkom v Rim srečal še s predstavniki ezulskih organizacij, je še poročala La Repubblica. Pričakovano nekoliko bolj zadržan pri opisu dogajanja v Trstu in okolici je desnosredinski Il Giornale, ki poudarja, da je predsednik Pahor s poklonom žrtvam Titovega komunizma"priznal grozodejstva jugoslovanskega režima". Il Giornale v zvezi s položitvijo venca pred spomenikom "štirim slovanskim iredentistom" na gmajni v Bazovici omenja tudi "kontroverzno odločitev" o poklonu pripadnikom teroristične organizacije.