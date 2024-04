Italijanski minister: Nadzor na meji s Slovenijo se je izkazal za uspešnega

Minister je še pojasnil, da so od uvedbe nadzora na italijansko-slovenski meji oktobra lani v Italiji zabeležili 2613 nezakonitih migrantov, od katerih jih je bilo 1542 vrnjenih nazaj. Aretiranih je bilo 142 ljudi, od tega 73 zaradi tihotapljenja, pogovor povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Nadzor, ki ga Italija izvaja na notranji schengenski meji s Slovenijo, naj bi trajal najmanj do junija. Zaradi vse večjega števila nezakonitih migrantov in obenem povečane nevarnosti terorizma zaradi izbruha vojne na Bližnjem vzhodu je tudi Slovenija lani jeseni znova uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in tudi Madžarsko, ki bo trajal najmanj do 22. junija letos. Cilj Slovenije, Italije in Hrvaške je sicer odpraviti nadzor na notranjih schengenskih mejah.