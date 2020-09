Italijanski morilec, ki je že sedmič pobegnil iz zapora, se je skrival v ovčji staji

Giuseppe Mastini, znan tudi pod vzdevkom "Johnny cigan" oziroma "Johnny lo zingaro",je v začetku septembra med začasnim dnevnim izpustom že sedmič pobegnil iz močno varovanega zapora na Sardiniji. Da bi prikril svojo identiteto, si je lase pobarval na blond. Policija ga je izsledila na osamljeni kmetiji blizu mesta Sassari, ki je v lasti 51-letnega Lorenza Paneia. Skrival se je v ovčji staji ob kovačnici.

Mastini ob prijetju ni bil oborožen in se policistom pri prijetju ni upiral. Aretirali so tudi lastnika kmetija. Pri njegovem prijetju so sodelovale policijske enote iz Sassarija, Rima in Cagliarija.

"Vedno pobegnemo zaradi ljubezni," je ob aretaciji dejal policistom, več o tem pa ni želel razkriti. A njegove dolgoletne partnerice Giovanne Truzzina kmetiji ni bilo. Leta 2017, ko je Mastini prav tako pobegnil iz zapora, jo je policija našla z njim. Par naj bi se sicer spoznal že v najstniških letih v Rimu, poroča Telegraph.