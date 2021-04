Italijanski mornar, aretiran zaradi vohunjenja za Rusijo, naj bi imel finančne težave

"Ni neumen, ni neodgovoren. Bil je samo obupan," je povedala soproga aretiranega mornarja Walterja Biota, Claudia Carbonara . "Obupan glede prihodnosti najinih otrok," je poudarila. Okoli 3000 evrov na mesec visoka plača Biota namreč ni zadostovala za vzdrževanje njegove družine s štirimi otroki – eden od njih je invalid – in štirimi psi, je zatrdila njegova žena. Pojasnila je, da sta morala plačevati 1200 evrov kredita, kriti stroške šolanja in aktivnosti, zato je bil vojak primoran predati tajne dokumente Rusiji v zameno za 5000 evrov.

"Zaradi covida-19 smo obubožali," je dejala Carbonara, sicer psihoterapevtka. Ob tem je izpostavila, da ji soprog ni povedal, kaj načrtuje.

Biot je delal v uradu načelnika generalštaba italijanske vojske od leta 2015 in je imel dostop do številnih dokumentov o italijanski obrambi in dejavnostih zveze Nato. Domnevno naj bi fotografiral tajne dokumente in jih predajal naprej.

Po poročanju italijanskih medijev gre za najresnejši vohunski incident z Rusijo po koncu hladne vojne.