Italijanski neofašisti v Torinu napadli in poškodovali novinarja

Skupina udeležencev dogodka je pristopila k novinarju in zahtevala, naj jim preda telefon, ko se je hotel umakniti, pa so ga fizično napadli, tudi z brcami. Pri tem je bil poškodovan in so ga morali oskrbeti v bolnišnici.

Dogodek po navedbah Anse preiskuje specialna policija Digos.

Odzval se je že župan Torina Stefano Lo Russo. "Izražamo solidarnost z novinarjem časnika La Stampa, ki so ga nocoj napadli ljudje blizu Casa Pound, medtem ko je poskušal dokumentirati dogodek, v katerem so bili protagonisti. Takšne epizode nasilja in strahopetni napadi, za katere upam, da bodo čim prej odkrili odgovorne, ne smejo imeti mesta v našem mestu in jih morajo vse politične sile ostro obsoditi," je dejal župan.