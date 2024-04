Italijanski otok koze 'brezplačno' ponuja vsem, ki jih lahko ujamejo

Na majhnem italijanskem otoku Alicudi živi le približno 100 prebivalcev in na vsakega prebivalca vsaj ena divja koza. Letos pa je razmerje med ljudmi in živalmi postalo preveč neuravnoteženo. Koze je na slikovit italijanski otok Alicidu pred 20 leti pripeljal kmet, ki jih je nato izpustil. Več let so se nato živali samostojno pasle po otoku. A tega je zdaj preplavilo šestkratno število koz od želenega. Razmerje med prebivalci in živalmi se je povzpelo na več kot kjer koli drugje. Koze pa vdirajo v stanovanjska območja, domove, požrešno žvečijo vse, kar najdejo v parkih in vrtovih.