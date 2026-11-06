Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Italijanski picopek odpuščen, ker ni želel pripraviti pice z ananasom

Brisbane, 06. 11. 2026 08.55 pred 26 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Ananas na pici

Italijanski picopek je izgubil službo v restavraciji v avstralskem Brisbanu, potem ko je zavrnil pripravo pice z ananasom. Po njegovem mnenju namreč takšna jed žali italijansko kulturo.

Davide Tamburella se je po odpovedi obrnil na avstralsko komisijo za pravične delovne pogoje. V svoji prijavi trdi, da je bil odpuščen na nepravičen način.

Kot je zapisano v odločbi komisije, je Tamburella večkrat zavrnil dodajanje ananasa na pice, ker kot Italijan meni, da je ananas na pici žalitev njegove kulture. Svojega nadrejenega je celo pozval, naj "preveri, kako pomembno je za Italijane, da na pico ne dajo ananasa".

Direktor restavracije, ki je sicer zdaj trajno zaprta, Elliot Ingram je za Daily Mail dejal, da je v tej zgodbi "nekaj več kot le dodatek na pici". Njegovi nadrejeni naj bi bili poleg njegove neposlušnosti nezadovoljni tudi z njegovo uporabo neprimernega besedišča, načinom komunikacije in "stopnjevanjem frustracij na delovnem mestu".

Tamburella je upal, da mu bo restavracija pomagala pridobiti vizum, ki kvalificiranim delavcem omogoča pridobitev statusa stalnega prebivalca. Vendar pa je restavracija po njegovi odpustitvi ta postopek ustavila. Komisija, ki je obravnavala njegov primer, je zahtevek zavrnila, saj da je bil vložen prepozno.

Zvezna država Queensland, pod katero spada Brisbane, velja za središče predelave ananasa v Avstraliji. Tam pridelajo ves ananas, ki je namenjen za prodajo.

Tamburella si je sicer že našel novo službo v drugi restavraciji. Kot piše BBC, na njihovem jedilniku ni ananasa.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
avstralija pica ananas

Ovalna pisarna državni spomenik? 'Ne bom dovolil, da jo neumneži uničijo'

Cekin.si Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
24ur.com Italijani besni na Britance po objavi recepta ikonične rimske jedi
Cekin.si Za rezanje torte v restavraciji morali plačati
24ur.com Premikanje meja v kulinaričnih užitkih: pica s črički, burger s sladoledom ...
Okusno.je Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Okusno.je Priljubljene italijanske jedi, za katere potrebujemo samo nekaj sestavin
24ur.com Aretirali ljubico zloglasnega 'zadnjega Botra'
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gregib
06. 11. 2026 09.58
Nekaj dejansko drži.... sicer za AUS ne vem, ampak američani si praviloma pri naročanju hrane glede dodatkov in izjem k meniju tako zelo zmišljujejo, da se sprašuješ, zakaj sploh hodijo v restavracijo, ki na meniju nima tistega, kar želijo...
Odgovori
0 0
Roadkill
06. 11. 2026 09.55
Kaj šele če bi bli makaroni v igri
Odgovori
0 0
Lamin
06. 11. 2026 09.47
Edino pravilno kakšen ananas na pici
Odgovori
+4
4 0
big_foot
06. 11. 2026 09.44
Uff, italijane hitro spraviš na obrate če kaj ne narediš po "predpisih" kar se hrane tiče. Za ostale predpise jim dol visi.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Ko ljubezen zasenčijo plenice, urniki in obveznosti
Ko ljubezen zasenčijo plenice, urniki in obveznosti
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
zadovoljna
Portal
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge
Hlače za nizke ženske: modeli, ki optično podaljšajo noge
To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz
To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz
vizita
Portal
Kako starost očeta vpliva na kakovost semenčic
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Naključna preiskava ji je rešila življenje
Naključna preiskava ji je rešila življenje
cekin
Portal
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Milijonski skrivni projekt CIA: Mačka naj bi vohunila za Sovjeti, a načrt se je končal klavrno
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
dominvrt
Portal
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
voyo
Portal
Benedetta
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022