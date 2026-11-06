Italijanski picopek odpuščen, ker ni želel pripraviti pice z ananasom

Davide Tamburella se je po odpovedi obrnil na avstralsko komisijo za pravične delovne pogoje. V svoji prijavi trdi, da je bil odpuščen na nepravičen način.

Kot je zapisano v odločbi komisije, je Tamburella večkrat zavrnil dodajanje ananasa na pice, ker kot Italijan meni, da je ananas na pici žalitev njegove kulture. Svojega nadrejenega je celo pozval, naj "preveri, kako pomembno je za Italijane, da na pico ne dajo ananasa".

Direktor restavracije, ki je sicer zdaj trajno zaprta, Elliot Ingram je za Daily Mail dejal, da je v tej zgodbi "nekaj več kot le dodatek na pici". Njegovi nadrejeni naj bi bili poleg njegove neposlušnosti nezadovoljni tudi z njegovo uporabo neprimernega besedišča, načinom komunikacije in "stopnjevanjem frustracij na delovnem mestu".

Tamburella je upal, da mu bo restavracija pomagala pridobiti vizum, ki kvalificiranim delavcem omogoča pridobitev statusa stalnega prebivalca. Vendar pa je restavracija po njegovi odpustitvi ta postopek ustavila. Komisija, ki je obravnavala njegov primer, je zahtevek zavrnila, saj da je bil vložen prepozno.

Zvezna država Queensland, pod katero spada Brisbane, velja za središče predelave ananasa v Avstraliji. Tam pridelajo ves ananas, ki je namenjen za prodajo.

Tamburella si je sicer že našel novo službo v drugi restavraciji. Kot piše BBC, na njihovem jedilniku ni ananasa.