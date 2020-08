Italijanski policisti našli izmaličeno truplo dečka, ki je z mamo izginil pred 16 dnevi

Italijanski policisti so okoli 200 metrov od glavne obalne ceste, ki vodi iz Messine v Palermo, našli truplo štiriletnega Gioelea Mondella , ki je skupaj z mamo pred 16 dnevi izginil neznano kam. Truplo matere, sicer znane italijanske glasbenice DJ Viviane Parisi , so že pred dnevi našli v bližini daljnovoda, kjer je imela manjšo prometno nesrečo. Iskalna akcija je tako končana, poročajo tuji mediji.

Tožilec Angelo Cavallo je za italijanske medije dejal, da okoliščine njune smrti še niso jasne. Kar se tiče matere, bi lahko bila vzrok smrti nesreča, samomor ali umor. Teze, ki so jih preiskovalci zaenkrat postavili v zvezi s smrtjo dečka, pa gredo v smer umora in nato samomora mame, napada divjih živali ali spolnega napada.

BBC poroča, da je glasbenica, sicer doma iz Torina, nedavno doživela živčni zlom, stanje pa naj bi se ji še slabšalo zaradi strogih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Njen soprog, prav tako DJ, Danielle Mondello , medijem sicer že ves čas zatrjuje, da je od doma odšla mirna in dobre volje. Sina je tudi sam začel iskati, prostovoljce pa prosil za pomoč. "Viviana zagotovo ni ubila Gioelea, preveč ga je imela rada," je dejal Mondello, ki zagovarja tezo, da so njegovo družino napadle divje živali.

Parisijeva je usodnega dne sina z avtomobilom znamke Opel Corsa peljala po nakupih; želela naj bi mu kupiti čevlje. Na obalni cesti sta trčila v kombinirano vozilo, ki je na gradbišče bližnjega predora prevažal delavce. Vozilu Parisijeve je počila pnevmatika, zato je po prihodu iz predora ustavila. Zasebne nadzorne kamere so pokazale, da sta bila mama in otrok po nesreči živa, ustavila sta vozilo, v katerem je bila neka družina, ki jima je nato pomagala zamenjati pnevmatiko. Policisti zdaj skušajo stopiti v stik z družino, ki je takrat ustavila, iščejo pa tudi druge priče, ki so nesrečo prijavile intervencijskim službam.

Materino truplo so našli okoli 400 metrov stran

Truplo Parisijeve so policisti našli pet dni po nesreči. Bilo je močno poškodovano; po mnenju preiskovalcev bi narava poškodb lahko nakazovala na električni udar (našli so jo pod električnim daljnovodom), opazili pa so tudi ugrize živali. Več dni je nato tekla obsežna iskalna akcija dečka, čigar izmaličeno truplo so našli nedavno. Tudi na njem naj bi bili vidne sledi (najverjetneje) živalskih ugrizov. Ni pa jasno, ali je za njegov smrt kriv napad. ali so živali truplo raztrgale po smrti. Kljub temu, da 99 odstotno potrjeno, da gre za pogrešanega štiriletnika, pa so vzorce tkiva zdaj poslali na DNK analizo, ki bo dokončno potrdila identiteto.