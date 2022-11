Italijanski policisti prijeli 21 članov mafijskega klana Lineri

Italijanski policisti in posebne enote so racijo izvedle v okviru obsežne operacije, ki jo usklajuje okrožni tožilec. Cilj operacije je razbiti mafijsko združbo Lineri, ki deluje na območju Catanie in ki je del mafijske združbe Santapaola-Ercolano, poroča Italy 24.

Po navedbah policije je ta klan več let izsiljeval približno 20 lokalnih podjetij. Preiskava se je začela avgusta 2019, po poskusu izsiljevanja znanega gostinca iz Catanie. "Približno dvajset lokalnih podjetij je zdaj osvobojenih večletnega mafijskega izsiljevanja," so po raciji dejali preiskovalci.

Aretirani so bili obtoženi izsiljevanja, poskusa ropa, sprejemanja ukradenega blaga, goljufivega prevzema premoženja in sodelovanja z mafijo.

Ob množični aretaciji pa je glavni direktor policijskega urada za boj proti kriminalu Francesco Messina dejal, da je "nepredstavljivo, da še danes, kljub učinkovitosti in odločnosti državnih organov pregona, še obstajajo osebe, ki krivic ne prijavljajo ali pa dajejo lažne izjave". Messina je dodal, da boj proti organiziranemu kriminalu, ne more biti "prenesen izključno na policijo in sodstvo".

"Cosa Nostra ne nudi nobene zaščite, izvaja zločine in onesnažuje ekonomsko svobodo. In to, da nekdo ne prijavi, da je bil žrtev izsiljevanja je takšno obnašanje, ki včasih meji na kriminalno dejanje," je še dodal Messina. Skupno je mafijski klan namreč izsiljeval 32 oseb oziroma podjetij, a le 16 se jih je odločilo, da bo izsiljevanje prijavilo in tako "prispevalo pri iskanju resnice in pravice," je še pojasnil direktor.

Na območju še vedno potekajo preiskave in zasegi premoženja.