Italijanski policisti prijeli več kot sto pripadnikov mafijskih klanov

'Ndrangheta velja za enega glavnih akterjev v mednarodni trgovini z mamili in po ocenah strokovnjakov naj bi njen promet letno znašal med 50 in 100 milijardami evrov. Policisti so v racijah, ki so med drugim potekale v Reggio Calabrii, Milanu, Firencah in Livornu, zasegli tudi približno tono kokaina iz Južne Amerike.

Pridržanim med drugim očitajo članstvo v mafijski združbi, izsiljevanje, nezakonito posedovanje orožja, pranje denarja, trgovino s prepovedanimi drogami, utajo davkov in korupcijo, poroča italijanska agencija Ansa.