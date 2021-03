'Bergamo je lahko zgled za celotno državo, ki želi dvigniti glavo'

V Italiji danes obeležujejo prvi nacionalni dan spomina na žrtve covida-19. Osrednjo slovesnost so pripravili v mestu Bergamo, ki je bilo najhuje prizadeto italijansko mesto v prvem valu epidemije covida-19. Premier Mario Draghi je tam odprl Gozd spomina in ljudem zagotovil, da država je in bo vedno tu.

Italijanski parlament je v sredo sprejel zakon o razglasitvi 18. marca za dan nominal na vse žrtve epidemije covida-19, danes pa ga je podpisal še predsednik republike Sergio Mattarella, s čimer je začel veljati. icon-expand Sergio Mattarella, predsednik italijanske republike, je danes sprejel zakon, ki ga je včeraj potrdil parlament, s katerim je določil "državni dan v spomin na vse žrtve covida-19", ki ga bodo praznovali vsako leto 18. marca. FOTO: Urad predsednika italijanske republike Premier Mario Draghi se je danes odpravil v Bergamo v Lombardiji, kjer je položil venec na tamkajšnjem pokopališču. Na posebni slovesnosti v enem od lokalnih parkov pa je odprl tudi Gozd spomina (Bosco della Memoria), v katerem bodo v spomin na žrtve covida sprva zasadili 100 dreves. V nagovoru se je spomnil na tragične prizore vojaških tovornjakov, ki so vozili krste iz mesta. Fotografije tega so svet obkrožile ravno na današnji dan pred letom dni, poročajo tuje tiskovne agencije. "Država je in bo vedno tu," je predsednik italijanske vlade zagotovil v nagovoru na slovesnosti, ki se je je zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa udeležilo le nekaj deset ljudi. Dodal je, da je "lahko Bergamo zgled za celotno državo, ki želi dvigniti glavo". "Ne moremo se objeti, vendar se moramo danes čutiti bolj povezane," je dodal. Tudi župan Bergama Giorgio Gori je na spominski slovesnosti dejal, da želi njegovo mesto drugim delom Italije poslati "sporočilo optimizma in upanja". "Bergamo želi postati mesto preporoda," je poudaril. icon-expand Mario Draghi se je v nagovoru spomnil na tragične prizore vojaških tovornjakov, ki so vozili krste iz mesta. FOTO: AP V več italijanskih mestih in krajih so zastave spustili na pol droga Žrtev covida-19 se bodo danes v Bergamu spomnili še z več drugimi dogodki in molitvami, vendar bodo zaradi ukrepov za zajezitev virusa prav tako večinoma zaprti za javnost. Spominski dogodki v spomin na 103.000 ljudi, ki so v Italiji umrli za covidom-19, potekajo tudi drugod po državi. 'Cepljenje se bo nadaljevalo enako intenzivno, ne glede na današnjo odločitev Evropske agencije za zdravila' V slovenski zahodni sosedi, ki ima okoli 60 milijonov prebivalcev, medtem nadaljujejo cepljenje proti covidu- 19. Doslej so porabili okoli 7,2 milijona odmerkov, oba odmerka cepiva je prejelo 2,2 milijona ljudi. Premie Draghi je zagotovil, da se bo cepljenje nadaljevalo enako intenzivno, ne glede na današnjo odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema) o cepivu podjetja AstraZeneca. Italija je namreč med državami, ki so zaradi pojava krvnih strdkov pri cepljenih s tem cepivom prekinile cepljenje z njim. Zdaj čakajo na odločitev Eme. icon-expand Koronavirus pasica nova FOTO: 24ur.com