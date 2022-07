Italijanski premier Draghi nepreklicno odstopil

Mario Draghi je danes nepreklicno odstopil, potem ko v sredo v senatu na glasovanju o zaupnici ni prejel široke podpore in je razpadla koalicija narodne enotnosti.

Mario Draghi je že dopoldne napovedal, da bo šel k predsedniku republike Sergiu Mattarelli in ga obvestil o svoji odločitvi o odstopu.

Kot so sporočili iz predsedniške palače, je Draghi ponudil "svoj odstop in odstop svoje vlade". "Predsednik republike se je s tem seznanil. Vlada bo opravljala tekoče zadeve," so sporočili s Kvirinala.

74-letni italijanski premier je sicer danes dopoldne v poslanski zbornici prosil za prekinitev zasedanja ter napovedal, da bo šel k predsedniku republike Sergiu Mattarelli in ga obvestil o svoji odločitvi o odstopu.