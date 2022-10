Italijanski prevozniki zaradi stavke zračnih kontrolorjev odpovedali več sto letov

K stavki so pozvali sindikati zračnih kontrolorjev CGIL, CISL in UIL. Najbolj bo prekinitev dela vplivala na letališča v Rimu, Milanu in Benetkah.

Potniki so bili sicer po poročanju dpa o stavki obveščeni pravočasno, zato na letališčih ni bilo prevelike gneče. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa je bil terminal 1 na rimskem letališču Fiumicino danes napol prazen.

"Vsem potnikom se opravičujemo za nevšečnosti," so zapisali v sindikatu UIL, pri tem pa izpostavili, da so pogoji dela, kakršne kontrolorjem prometa nudi Enav, nemogoči. Podjetje Enav je sicer v delni državni lasti.

Sindikati zahtevajo spremenjen delovnik in višje plače. Če jim vodstvo podjetja ne bo prisluhnilo, so stavko pripravljeni tudi zaostrovati. Nazadnje so zaposleni v Enavu stavkali 17. julija. Tudi takrat so bili letalski prevozniki primorani k odpovedi številnih letov.