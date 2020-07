Italijanski reševalci iz deroče reke rešili 28-letnika in njegovega psa

Reševalci so se takoj ob prihodu na kraj dogodka okrog 14.30 lotili reševanja osebe in psa iz rečne sosteske približno 40 kilometrov od kraja Pordenone. Na pomoč so jih poklicali ljudje, ki so se nahajali v bližini.

Pri akciji je pomagal tudi helikopter, s katerim so najprej iz vode potegnili 28-letnega moškega iz Trsta, nato pa so reševalci na varno spravili še psa.