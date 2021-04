Italijanski Robinson Crusoe bo zapustil otok: Prenehal sem se boriti

Od takrat je Morandi, ki prebiva v nekdanjem zavetišču iz druge svetovne vojne, spoznal vse skale, drevesa in živalske vrste na otočku. Po tem, ko so mu organi nacionalnega parka La Maddalena večkrat zagrozili z deložacijo, se je konec meseca odločil za odhod. Organi otok upravljajo od leta 2016, spremeniti pa ga želijo v središče za izobraževanje o okolju.

Na otok Budelli, znan po plaži s peskom rožnate barve, je Morandi naletel leta 1989, potem ko se je njegov katamaran pokvaril na poti do južnega Tihega oceana. Po naključju je Morandi izvedel, da se bo oskrbnik otoka kmalu upokojil, zato je opustil jadranje, prodal svoj čoln in prevzel vlogo.

"Končal sem ta boj,"je dejal Morandi."Po 32 letih bivanja na otoku sem zelo žalosten, da odhajam," je dodal. Oblasti nacionalnega parka trdijo, da je Morandi stavbo, v kateri biva, spremenil brez zahtevanih dovoljenj, poroča The Guardian.

Morandi, ki sicer prihaja iz Modene v osrednji Italiji, se bo preseli v majhno stanovanje na bližnji La Maddaleni, največjem otoku arhipelaga. "Živel bom na obrobju glavnega mesta, zato bom šel tja samo po nakupih, preostali čas pa se bom zadrževal zase," je dejal."Moje življenje se ne bo preveč spremenilo, še vedno bom videl morje."

Morandi je dolga leta brez težav varoval otok, čistil poti, ohranjal nedotaknjene plaže in poučeval poletne dnevne izletnike o ekosistemu na otoku. "Odšel bom v upanju, da bo otok zaščiten, tako kot sem ga tudi sam varoval 32 let," je v nedeljo zapisal na Facebooku.

Leta 2016 otok prevzela država

Njegova vloga na otoku je postala ogrožena, ko je zasebno podjetje, ki je imelo otok v lasti, propadlo. Leta 2013 naj bi ga kupil Michael Harte, poslovnež z Nove Zelandije, ki je obljubil, da bo Morandi še naprej ostal oskrbnik, a so prodajo onemogočili protesti in posredovanje italijanske vlade. Leta 2016 je namreč sardinski sodnik odločil, da se otok vrne v javne roke.

Že od devetdesetih je turistom prepovedano hoditi po plaži z rožnatim peskom, saj so ga pogosto "kradli", prav tako je prepovedano tudi kopanje v morju. Kljub temu so lahko s čolnom obiskali otok in hodili po poti, narejeni nad plažo.

V zadnjih letih so sicer v podporo Morandiju s peticijami zbrali na tisoče podpisov. Številni privrženci so v nedeljo na Facebooku izrazili jezo in razočaranje. "Nimam besed. Uničili bodo ta raj," je zapisala Carmelia Mangano, Mirella Della Vecchia pa: "Ne morem si predstavljati Budellija brez Maurove zaščite. Upreti se moraš!" Tudi Salvatore Sechi je prebivalce drugih otokov v bližini La Maddalene pozval, naj se "upirajo tej krivici".