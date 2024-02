Italijanski senat sprejel sporni načrt: migrante bodo pošiljali v Albanijo

Načrt je bil deležen kritik italijanske opozicije in skupin za človekove pravice, sprejemne centre namreč imenujejo "italijanski Guantanamo", saj Albanija ni del Evropske unije in ji zato ni treba upoštevati smernic EU o pridržanju, obravnavi in deportaciji prosilcev za azil, piše CNN.

Centre bo financirala Italija, v njih bodo zaposleni italijanski javni uslužbenci, obravnavali pa naj bi do 3000 prosilcev za azil na mesec. Med tistimi, ki bodo napoteni v sprejemne centre v Albanijo bodo le tisti, ki jih bo rešila italijanska vojska, vključujoč obalno stražo in mornarico, tisti, ki pa jih bodo rešile nevladne organizacije, ne bodo poslani v Albanijo. Prav tako ne bodo tja napoteni otroci in ženske.

Melonijeva stranka Bratje Italija je leta 2022 vodila kampanjo na močni protimigracijski platformi, a ne dovolj. Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je leta 2023 v Italijo s čolni prispelo več kot 157.000 ljudi.

Matteo De Bellis, glavni raziskovalec za migracije in azil pri mednarodni organizaciji Amnesty, je pojasnil, da bodo nekateri "samovoljno pridržani in ne bodo mogli zapustiti centrov do 18 mesecev". "V skladu z mednarodnim pravom je takšno pridržanje nezakonito," je opozoril.