Italijanski škof otrokom pojasnil, da Božiček ne obstaja, starši ogorčeni

"Škof Antonio Stagliano je skušal poudariti pravi pomen božiča in predstaviti zgodbo o svetem Nikolaju," je dejal predstavnik škofije Alessandro Paolino.

Antonio Stagliano je namreč med nedavnim verskim festivalom skupini otrok pojasnil, da Božiček ne obstaja, njegovo podobo pa da je ustvarilo ameriško podjetje Coca-Cola za reklamo. "Najprej v imenu škofa izražam obžalovanje zaradi izjave, ki je pri otrocih povzročila razočaranje. Nameni škofa so bili precej drugačni," je še zapisal Paolino.

"Vsekakor ne smemo rušiti otroške domišljije, ampak iz nje črpati dobre zglede. Božička povezujemo z dobroto in radodarnostjo. Toda ko ta podoba izgubi svoj pomen, vidite Božička samo še v smislu potrošništva. Potem morate dati tej podobi nov pomen," je še dodal.

A starši nad opravičilom niso bili navdušeni. Čeprav so nekateri pozdravili škofov namen, so drugi Staglianu očitali, da je posegel v družinske tradicije in praznovanja.

"Vi ste dokaz, da takrat, ko se gre za družino, otroke in vzgojo, ne razumete ničesar," je zapisala ena od razburjenih mam.