Italijanski supervulkan v šestih urah streslo več kot 150 potresov

Lokalni mediji poročajo o razpokah na zidovih in stropih. Nekaj razdejanja je moč videti tudi na posnetkih, ki so se razširili na družbenih omrežjih. Tresenje tal je sprožilo paniko med prebivalci bližnjega mesta Pozzuoli, med katerimi so mnogi noč preživeli na prostem. Več ljudi se je zateklo v avtomobile, parkirane pred zgradbami. Nekateri pa so se umaknili v šotore, ki so jih postavili člani civilne zaščite.