Italijanskega turista med hojo po pomolu odnesel ogromen val

36-letni Roberto Bertaggia iz kraja Nesso ob jezeru Como je bil minuli vikend s prijatelji na krajšem oddihu v portugalskem Foz do Douru. V soboto so s prijatelji raziskovali območje svetilnika Felgueiras. Med sprehodom po pomolu je po poročanju italijanskega Corriere della Sera turist splezal na skalo. Ocean je bil sicer razburkan, a po pričevanju ljudi, ki so bili tam, razmere niso bile videti nevarno.

Medtem ko je 36-letnik stal na skali, se je nenadoma pojavil ogromen val, ki ga je zadel in potegnil s seboj v vodo. Moški je v hipu izginil, njegovi prijatelji in druge priče dogodka pa niso mogli storiti nič, da bi mu pomagali. Takoj so poklicali po pomoč, reševalci pa so kmalu zatem začeli z iskalno-reševalno akcijo, v kateri so med drugim sodelovali potapljači in helikopter, ki je preletaval območje.

Iskanje nesrečnega turista je trajalo do torkovega jutra, ko so ga našli in iz vode potegnili truplo. Najverjetneje gre za pogrešanega Italijana, a mora to potrditi še uradna identifikacija. Družina 36-letnika je v stalnem stiku z italijanskim veleposlaništvom v Lizboni.