Tujina

'Prevroče za učenje': italijanski učitelji pozvali k podaljšanju počitnic

Rim, 13. 09. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 28 minutami

Tako kot drugod se tudi otroci v Italiji po poletnih počitnicah vračajo v šolske klopi. In čeprav so si številni starši ob tem oddahnili, pa učitelji opozarjajo, da so razmere za učenje (pre)zahtevne. Čeprav smo že dobro zakorakali v september, so namreč temperature ponekod še vedno izjemno visoke, kar ne omogoča več varnega učenja. "Sonce, ki pripeka v majhne učilnice, ustvarja učinek tople grede," so opozorili učitelji, nekateri med njimi pa so celo pozvali k prestavitvi pouka.

Šolski administrator v Palermu na Siciliji Antonino Rinaldo je ob vrnitvi učencev in šolskih delavcev v šole opozoril, da so temperature za učenje "nevzdržne." "Sonce, ki pripeka v majhne učilnice, ustvarja učinek tople grede," je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP, ki jo povzema portal France 24.

Vročinski valovi postajajo zaradi podnebnih sprememb vse intenzivnejši in pogostejši. Kljub temu pa ima klimatsko napravo v svojih ustanovah zagotovljeno le šest odstotkov italijanskih šol, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Šolska učilnica
Šolska učilnica FOTO: Shutterstock
Datumi vrnitve otrok v šolo se sicer v Italiji razlikujejo po regijah. Šolarji se tako v učilnice vrnejo med 8. in 16. septembrom.

Medtem ko se sicer temperature v nekaterih italijanskih regijah počasi spuščajo, pa vročina na jugu vztraja. Vodja sindikata učiteljev ANIEF Marcello Pacifico je ob tem dejal, da težavo predstavlja tudi soparna vročina v maju in juniju, zlasti za učence, ki opravljajo končne izpite. "Ne moremo nadaljevati z istim šolskim koledarjem kot pred 50 leti. Podnebje se je spremenilo," je dejal.

Vročina predstavlja tveganje tudi za učitelje, od katerih jih je 55 odstotkov starih 50 let ali več. Rinaldo pa je poudaril, da vročina ob tem ne ogroža le zdravja učencev, temveč otežuje tudi njihovo učenje: "Ne moremo zagotoviti kakovostnega izobraževanja."

Na Siciliji, kjer prihodnji teden napovedujejo temperature do 33 stopinj Celzija, so nekatere šole tako že napovedale, da bodo pouk končale že okoli poldneva, je povedal Rinaldo. S toplotnim stresom v šolah pa se soočajo tudi v drugih regijah. Temperature se bodo ob vrnitvi otrok v šolske klopi v večjih mestih, kot so Bari, Bologna, Firence in Neapelj, na primer gibale okoli 30 stopinj Celzija.

Otrok v vročini
Otrok v vročini FOTO: Shutterstock

Pacifico je ob tem poudaril, da ta tema potrebuje temeljit razmislek po celotni Evropi: "Podnebne spremembe se namreč ne dogajajo zgolj v Italiji." Sardinija je sicer že lani pozvala k nacionalni razpravi o prilagajanju učilnic podnebnim spremembam. 

Po podatkih programa EU Copernicus za podnebne spremembe se je Evropa od 80. let prejšnjega stoletja segrevala dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. "Poletne razmere se spomladi pojavijo prej in trajajo tudi dlje v jesen," je za AFP povedala višja znanstvenica pri Copernicusu Francesca Guglielmo.

Starši proti podaljšanju počitnic, bi problem rešile klimatske naprave?

Kljub temu je poziv ANIEF k podaljšanju poletnih počitnic sprožil neodobravanje staršev. Italija ima namreč že tako najdaljše poletne počitnice v Evropi (97 dni). Več kot 76.000 ljudi je podpisalo peticijo, ki jo je organizirala neodvisna organizacija We World, da bi počitnice skrajšali za mesec dni in ne podaljšali.

Aktivisti namreč pravijo, da tako dolge počitnice prikrajšajo otroke iz delavskih družin, ki si ne morejo privoščiti poletnih taborov ali drugih počitnic.

Preberi še Španija se je skuhala: najintenzivnejši vročinski val doslej

Kaj pa vgradnja klimatskih naprav v šole? To bi sicer omogočalo hladnejše učilnice, vendar pa ima Italija najvišje cene elektrike med večjimi evropskimi gospodarstvi, zaradi česar klimatske naprave uvaja počasneje od drugih južnoevropskih držav.

Več kot polovica italijanskih šol je starih – zgrajenih med letoma 1950 in 1992 – in mnoge so energetsko neučinkovite. Številne novejše pa so zgrajene iz nekakovostnih materialov.

Učiteljica na srednji šoli v Frattamaggioreju blizu Neaplja Nunzia Capasso je dejala, da je vročina za "najstnike s hormoni" še večji izziv. "Če so učilnice tako vroče kot krematoriji in vse se razpada, je odlog vrnitve v šolo enostavna rešitev," meni, čeprav se strinja, da šole velikokrat igrajo ključno vlogo pri vzgoji otrok in njihovem umiku "z ulic".

Zato sama vlado in regionalne oblasti raje poziva, naj vlagajo v objekte, ki bi šolam omogočili, da ostanejo odprte celo leto.

Naslednji članek

Nune pobegnile iz doma za starejše in zasedle zapuščen samostan

Naslednji članek

Med fotografiranjem je padla v vodo, našli so jo v hrvaških vodah

