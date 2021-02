Italijanski veleposlanik in karabinjer v Kongu nista bila ubita načrtno

Italijana, ki so ju v ponedeljek ubili v Demokratični republiki (DR) Kongo, sta umrla med strelskim obračunom in nista bila načrtno usmrčena, je za CNN dejal tožilec Alberto Pioletti .

Italijanski veleposlanik Luca Attanasio in italijanski karabinjer Vittorio Iacovacci sta umrla po napadu na konvoj Združenih narodov. Njun avtomobil je bil namreč del skupine vozil, ki so potovala po vzhodu te srednjeafriške države. V napadu je bil prav tako ubit njun voznik, sicer državljan Konga, Mustapha Milambo .

Iz Svetovnega programa za hrano (World Food Programme - WFP) pa so v izjavi sporočili, da je v napadu umrl tudi Milambo. Po poročanju Združenih narodov (ZN) so štirje drugi člani WFP, ki so bili prav tako v tej skupini, na varnem.

Napad se je zgodil v ponedeljek v nacionalnem parku Virunga, v bližini meje z Ruando in Ugando. Oborožena skupina je ustavila kolono vozil in potnike prisilila, da so zapustili avtomobile. Nato so pričeli streljati, v poročilu navaja WFP.

Iacovacci je umrl na kraju, ena od krogel ga je namreč zadela v srce, medtem ko je bil Attanasio dvakrat ustreljen v trebuh, je dejal Pioletti. Attanasio, ki je bil tudi veleposlanikov telesni stražar, je umrl na poti v bolnišnico, ki je od kraja incidenta oddaljena 50 minut.

Že prvotna poročila so sicer nakazovala, da bi lahko šlo za poskus ugrabitve. Zaenkrat pa še ni jasno, ali so krogle, ki so ubile Italijana, izstrelili napadalci, ali pa je šlo za izstrelke vladne vojske, ki je branila konvoj, je še navedel Pioletti.

Cesta, po kateri so peljali, je sicer označena kot varna za potovanje brez varnostne ekipe, navaja WFP.

Mesto Rutshuru je od Gome oddaljeno dobri dve uri vožnje. Pot iz regionalne prestolnice sicer že leta ni varna, na tem območju je znano, da delujejo različne oborožene skupine. V regiji so močno prisotni tudi pripadniki mirovnih misij ZN, njihovi konvoji pa za potovanja izven Gome potrebujejo posebna varnostna dovoljenja.