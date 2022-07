Italijanski vladni koaliciji grozi razpad

Prejšnji teden, ko so o svežnju glasovali v poslanski zbornici, so poslanci Gibanja pet zvezd glasovali za zaupnico premierju Mariu Draghiju, nato pa so se vzdržali pri glasovanju o konkretnih ukrepih. A v senatu so pravila drugačna, saj glasovanje o zaupnici poteka hkrati z glasovanjem o konkretnem predlogu zakona, kar pomeni, da se senatorji gibanja glasovanju ne morejo izogniti na enak način kot njihovi kolegi v poslanski zbornici.

Gibanje pet zvezd, ki je z 32 odstotki glasov zmagalo na zadnjih volitvah leta 2018, se sooča s hudo notranjo krizo, potem ko je iz njega izstopil zunanji minister Luigi Di Maio, odšlo je tudi nekaj poslancev. Premier Draghi je večkrat ponovil, da vlade brez Gibanja pet zvezd ne bo več, čeprav njegov odhod ne bi avtomatično povzročil padca vlade. Danes naj bi se po poročanju italijanskih medijev Draghi o razmerah pogovarjal tudi s predsednikom Sergiom Mattarello.

Je pa tudi vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini v sredo napovedal odhod iz vlade, če iz nje odide gibanje. Menil je, da bi bila najboljša rešitev za Italijo predčasne volitve. Po mnenju opazovalcev sicer te niso zelo verjetne, saj niso v interesu več strank. Redne volitve v Italiji naj bi potekale v prvi polovici prihodnjega leta.