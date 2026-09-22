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Tajani razburil z nasvetom glede poroke: Sinu rečem: izberi drugo

Rim, 22. 09. 2026 21.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Antoni Tajani

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je nedavno poskrbel za razburjenje z nasvetom, ki bi ga dal svojemu sinu glede izbire bodoče žene. Svetoval bi mu, naj izbere manj privlačno žensko, ki nosi daljše krilo. Nasvet, mišljen kot prispodoba za volilno kampanjo, je v Italiji sprožil kritike na račun Tajanijevega stališča do žensk.

Tajani je pred dnevi na dogodku svoje konservativne stranke Naprej, Italija blizu Rima podelil nasvet, ki bi ga namenil svojemu sinu glede izbire ženske, s katero se naj poroči.

V govoru je vodja Naprej, Italije predstavil hipotetičen scenarij, v katerem bi svojemu sinu svetoval pri izbiri partnerke za zakon. Na eni strani je predstavil zelo privlačno mlado žensko, ki pa bi se lahko kasneje izkazala za nezvesto, na drugi strani pa bi bila manj vpadljiva ženska bolj zanesljiva, resna in zvesta ter verjetno dobra mati.

"Sinu rečem: izberi drugo," je povedal Tajani. Pri opisu slednje je omenil tudi, da nosi "daljša krila" v primerjavi s prvo žensko.

Antonio Tajani
Antonio Tajani
FOTO: AP

Njegove besede so bile mišljene kot primerjava s politično kampanjo: medtem ko druge stranke volivce morda vabijo s privlačnimi ponudbami, stranka Naprej, Italija zagovarja zanesljivost, stabilnost in zvestobo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sprožil burne odzive

Tajanijeve izjave so naletele na burne odzive. Vodja opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein je ocenila, da je presojati ženske na podlagi dolžine njihovih kril "sramotno".

Nekdanji premier Matteo Renzi pa je Tajanija obtožil, da goji pogled na ženske, ki sodi v "19. stoletje". Poudaril je, da bi se moral Tajani kot zunanji minister osredotočiti na položaj žensk v Afganistanu in tamkajšnje nošenje burk, namesto da razpravlja o izbiri oblačil italijanskih žensk.

Po ostrih odzivih se je Tajani, sicer podpredsednik v vladi desničarske premierke Giorgie Meloni, v ponedeljek zvečer opravičil. Zatrdil je, da ni nameraval žaliti žensk, in hkrati poudaril svoja politična prizadevanja za njihove pravice.

Tajani je po poročanju APA prejel tudi podporo premierke Meloni, ki je menila, da se je "zgolj nerodno izrazil".

Svoj del je k polemiki prispeval tudi vodja nove italijanske skrajno desne stranke Nacionalna prihodnost (FNV), populist Roberto Vannacci. V današnjem intervjuju za televizijo Sky TG24 je nekdanji general na vprašanje, ali ima raje dolga ali kratka krila, odgovoril, da ima raje ženske brez krila.

Vannacci, čigar stranka le nekaj mesecev po ustanovitvi v javnomnenjskih raziskavah beleži več kot sedemodstotno podporo, pri čemer je njen osrednji politični predlog remigracija, je ob tem dodal, da je šlo za šalo. Kljub temu je bil zaradi izjave deležen kritik iz vrst levosredinskih strank, kjer so mu očitali pomanjkanje spoštovanja do žensk.

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Antonio Tajani Italija politika

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