Italijansko, čilsko in makedonsko vino prodajali kot hrvaško

V dveh primerih je šlo za vino iz Čila, v dveh iz Italije ter v enem primeru iz Makedonije. Kot navaja časnik, državni inšpektorat ni razkril, za katere proizvajalce gre, niti ne, kakšne so bile kazni.

Akcija Europola in Interpola, v katero so bili udeleženi organi 83 držav, je potekala od decembra 2019 do junija 2020.Pri tem so zaplenili 320 ton potencialno nevarne hrane in pijače. V operaciji so uspeli razbiti 19 organiziranih kriminalnih združenj in pridržali 406 osumljencev. Pri tem so zaplenili 12.000 ton potencialno nevarnih živil v vrednosti 28 milijonov evrov.