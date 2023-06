Italijansko mesto išče prebivalce: hiše za en evro in povezave s Schwarzeneggerjem

Columbu je bil pastir, pozneje pa je postal boksar in se konec šestdesetih let prejšnjega stoletja preselil v Kalifornijo, kjer je zmagal na več tekmovanjih v bodibildingu.

S projektom Work from Ollolai (Delaj iz Ollolaija, op. a.) , ki ga je začel izvajati lokalni svet v sodelovanju z združenjem Sa Mata, želijo povečati število prebivalcev v mestu, ki leži v gorati regiji Barbagia na italijanskem otoku Sardinija. Skupina priseljencev bo živela v mestu s 1300 prebivalci, kolikor časa bo želela. V začetni fazi iskanja novih prebivalcev so se osredotočili na Američane.

Poziv Američanom sledi uspešni prodaji propadajočih domov za en evro, ki so jo že pred nekaj leti začeli v Ollolai. Podobno potezo so izvedli že v več deset mestih po vsej Italiji, ki jim zaradi zmanjševanja števila prebivalcev grozi izginotje.

Do projekta bodo sčasoma upravičene tudi druge narodnosti, ko bo vzpostavljena spletna stran, namenjena prijavam, obljubljajo v združenju. "Naši cilji so oživitev mesta, izboljšanje življenja prebivalcev in zajezitev odseljevanja," je dejal župan mesta Ollolai. "Verjamemo, da je naše mesto prijetno za življenje in delo na daljavo, saj ponuja življenjski slog, ki ga sestavljajo narava, mir, zdrava hrana in tradicija," s pohvalami na račun svojega mesta vabijo Italijani.