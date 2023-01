Italijanu grozi do 20 let zapora, ker ukradel več kot 1000 neobjavljenih rokopisov

Med pisatelji, ki so bili tarča prevare, pa so bili tudi Margaret Atwood, Ian McEwan in Sally Rooney

Pri svojem delu je bil izredno pretkan, saj je imel s področja založništva izkušnje iz svoje prejšnje službe. V preteklosti je bil namreč zaposlen pri eni od največjih založb v Londonu.

30-letnik je v New Yorku krivdo priznal, njegov motiv pa ni jasen. Prav tako ni znano, ali je do rokopisov dostopal zgolj prek spleta.

Obsodba Bernardinija, ki ga je FBI aretiral januarja lani, je sedaj razjasnila skrivnost, ki je že leta begala literarni svet. Med pisatelji, ki so bili tarča prevare, pa so bili tudi Margaret Atwood, Ian McEwan in Sally Rooney. Žrtve so povedale, da so prejele več elektronskih sporočil s prošnjami, naj posredujejo "tudi samo tri strani vsebine."

Tožilci so razkrili, da je Bernardini od leta 2016 registriral več kot 160 lažnih domen, obsojen pa bo aprila. Grozi mu največ 20 let zaporne kazni.

Daniel Sandström, urednik švedske založbe Albert Bonniers Förlag, ki je bil tarča prevare, je dejal, da ne ve, kaj je bil motiv za prevaro. "Mislim, da to počel zaradi vznemirjenja in da je na dnu te zgodbe psihološka uganka," je povedal za BBC.