Italijo pretresa domnevno skupinsko posilstvo 13-letnice

Italijansko javnost je pretreslo domnevno posilstvo v Catanii. Kot piše CNN , primer spominja na dve domnevni skupinski posilstvi iz lanskega poletja. Trenutno poteka sojenje sedmim moškim, starim od 15 do 18 let, ki naj bi posilili 19-letno dekle avgusta v Palermu. Nekaj tednov pozneje je bilo aretiranih devet mladih moških, ki so bili obtoženi domnevnega posilstva dveh sorodnic, starih 10 in 12 let, v bližini Neaplja. Napadalci so napad prenašali v živo na družbenih medijih. Tudi njih čaka sojenje.

Domnevno skupinsko posilstvo prejšnji mesec v Catanii pa ni postalo le simbol nasilja nad ženskami v državi, ampak tudi izgovor za italijansko skrajno desno vlado, ki želi primer uporabiti kot dokaz, da je treba migrantom preprečiti vstop v državo, piše CNN. Vsi osumljenci so namreč migranti iz Egipta, trije od njih so bili mlajši od 18 let, piše CNN. Odvetniki domnevnih napadalcev so sporočili, da njihove stranke zanikajo vpletenost v dejanski napad. Moški, obtoženi v zadnjem sicilijanskem primeru, so v Italijo vstopili z ladjo leta 2021 in 2022 kot mladoletniki brez spremstva.

Podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ena najbolj vidnih skrajno desničarskih osebnosti v državi, je dejal, da jim ne bi smeli dovoliti, da ostanejo. Italijanska premierka Giorgia Meloni je prišla na oblast septembra 2022, vendar so bila njena prizadevanja za zajezitev nezakonitih migracij v državo doslej neuspešna. Medtem je Melonijeva med obiskom v Catanii izrazila solidarnost z domnevno žrtvijo posilstva in njeno družino. "Država bo zagotovila, da bo pravici zadoščeno," je dejala.

Sporni način obravnave tujcev

A načini obravnave, ki je povsem drugačen od tistega, ko so osumljenci domačini, že zbuja pozornost. Za moške, obtožene posilstva 19-letne ženske v Palermu, so odobrili hitra sojenja, so za CNN povedali njihovi odvetniki, kar pomeni, da bodo pridržani, sojenje pa potekalo za zaprtimi vrati. Za egiptovske osumljence je tožilec v primeru že vložil dodatne obtožbe, povezane z nezakonitim priseljevanjem, je povedal Alessandro Fidone, odvetnik, ki ga je imenovalo sodišče in zastopa dva osumljenca. Tisti, ki so bili zdaj starejši od 18 let in torej niso bili kategorizirani kot mladoletniki brez spremstva, niso imeli več pravice do bivanja v državi, ker Egipčani ne izpolnjujejo pogojev za azil v Italiji.