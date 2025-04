Italijo pretresata umora 22-letnih študentk

22-letna študentka je bila ubita v ponedeljek popoldne v Messini na Siciliji. Tožilstvo je napadalca identificiralo kot 27-letnega Stefana Argentina. Ta naj bi do študentke pristopil sredi ulice in jo zabodel. 22-letnica je skušala pobegniti, a se je kmalu po napadu zgrudila in umrla na poti v bolnišnico.

Policija je Argentina aretirala nekaj ur po napadu. Po besedah njegovega odvetnika je moški priznal umor študentke, ni pa pojasnil motiva, poroča britanski BBC.

Tožilstvo sicer trdi, da naj bi Argentina študentko vztrajno nadlegoval, odkar je pred dvema letoma začela študirati. Dodalo je še, da naj bi jo večkrat prosil, naj gre z njim ven in se bolje spoznata ter da se ni hotel umakniti, tudi ko ga je zavrnila.

Italijanska policija je medtem danes sporočila, da je v okolici Rima našla truplo druge, prav tako, 22-letne študentke, ki so jo pogrešali od 25. marca. Umoril naj bi jo njen bivši partner Mark Anthony Samson na njenem domu v Rimu, kjer so bili v času umora tudi njeni starši.

Kot je pojasnila policija, je bila druga študentka večkrat zabodena. Napadalec je njeno truplo spravil v kovček, ga naložil v avto in odvrgel na drugi lokaciji. Samson je že priznal umor študentke.

V Italiji je bilo od začetka letošnjega leta ubitih že enajst žensk. V luči nasilja nad ženskami je italijanska vlada marca sprejela osnutek zakona, ki v kazensko pravo prvič uvaja pravno opredelitev femicida, za katerega je predvidena dosmrtna zaporna kazen, poroča bruseljski portal Politico.