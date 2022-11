Italijo je stresel potres z magnitudo 5,7, poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC). Potres so čutili tudi Slovenci, tla so se med drugim tresla v Ljubljani. Zatresel pa je tudi Hrvaško, predvsem Dalmacijo, ter Bosno in Hercegovino.

Epicenter potresa je bil v Jadranskem morju, na globini 10 kilometrov, približno 61 kilometrov vzhodno od Riminija oziroma približno 29 kilometrov severno od mesta Senigallia. Sprva se je sicer poročalo o magnitudi 6,1, a so jo kasneje popravili v 5,7.